Stanivuković izostao tokom rasprave o budžetu, Ninković prekinuo sjednicu Skupštine

Šesta redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka danas je prekinuta nakon razmatranja prvih pet tačaka dnevnog reda, a nastavak zasjedanja zakazan je za sutra u 9 časova, jer se gradonačelnik Draško Stanivuković nije vratio u skupštinsku salu.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Oluku o prekidu saopštio je predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković. Ninković je istakao da bez prisustva gradonačelnika i drugih predlagača nije moguće nastaviti raspravu.

Do prekida, odbornici su razmatrali uvodne tačke dnevnog reda, prvenstveno konsolidovane izvještaje o izvršenju budžeta za 2024. i prvi dio 2025. godine. Preostale tačke, uključujući finansijske izvještaje i druge odluke, odložene su za sutrašnji nastavak sjednice.

“Tražili smo odgovore o upravljanju sredstvima građana Banjaluke tokom 2024. i početka 2025. godine, ali odgovori koje smo dobili bili su nedovoljni. Konsolidovani izvještaj pokazuje da je grad zaključno sa 31. decembrom 2024. bio u minusu od 58,5 miliona KM”, rekao je Ninković.

On je dodao da je odbornicima bilo potrebno više vremena da dobiju jasna pojašnjenja, naročito u vezi sa korištenjem vanbudžetskog, odnosno virmanskog plaćanja, iako je trezorsko plaćanje zakonska obaveza. Prema njegovim riječima, takav način plaćanja korišten je jer grad nije mogao poslovati unutar trezora, čime su pokušana prikrivanja određenih dugovanja.