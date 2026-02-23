Počele pripreme za Dan grada, od ove godine i priznanje "Majka godine"

Počinju pripreme za obilježavanje 22. aprila - Dana grada Banjaluke, a ove godine program će biti obogaćen novim priznanjima i simboličnim mjerama podrške majkama i porodici.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz banjalučke Gradske uprave najavljeno je da će od ove godine majci prve bebe rođene 22. aprila biti uručen zlatnik i novčana podrška, kao simbol pažnje i poštovanja prema svakom novom životu. Riječ je o novoj praksi kojom gradska administracija želi dodatno da istakne značaj porodice i majčinstva u društvu.

Takođe, pokreće se i izbor "Majke godine", priznanje koje će se dodjeljivati povodom Dana grada ženi koja je svojim djelima pokazala humanost, hrabrost, plemenitost i nesebičnu posvećenost, kako porodici, tako i zajednici.

Iz Gradske uprave podsjećaju da Banjaluka već godinama izdvaja značajna sredstva za podršku porodiljama. Od uvođenja ove mjere u oktobru 2021. godine do danas, za 8.782 porodilje izdvojeno je oko 4,5 miliona KM.

Istovremeno, od danas, 23. februara, zainteresovana pravna i fizička lica sa područja grada mogu dostaviti inicijative za dodjelu nagrada i priznanja povodom Dana grada.

Odlukom o nagradama i priznanjima ustanovljene su sljedeće nagrade:

- Ključ Grada Banjaluka sa Poveljom "Počasni građanin grada Banjaluke" - posebno priznanje za djela i rad od opšteg značaja u svim oblastima stvaralaštva;

- Zlatni grb Grada Banjaluka - za izuzetan doprinos razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, te vrhunske rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta;

- Plaketa Grada Banjaluka - za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizičke kulture i ispoljenu hrabrost

- Plaketa "Sestre Gajić" - za izuzetno humana djela

- Nagrada Grada Banjaluka mladima - kao poseban vid priznanja za značajna ostvarenja u svim oblastima života, uz novčanu nagradu i diplomu.

Nagrade i priznanja mogu se dodijeliti pojedincima, preduzećima, ustanovama i drugim subjektima.

Inicijative moraju biti detaljno obrazložene i da sadrže biografiju za fizička lica, odnosno reference za pravna lica, razloge za podnošenje inicijative, adresu i telefon kontakt osobe, kao i prijedlog nagrade za kandidovano lice.

Prijedlozi se dostavljaju do 10. marta Skupštini grada Banja Luka – Komisiji za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja, na adresu Trg srpskih vladara broj 1, 78 000 Banjaluka.

