Tramp dobio tajni plan za kraj rata u Iranu: Ove opcije su na stolu, ali se još uvijek premišlja

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra različite opcije za okončanje rata u Iranu, ali još nije donio konačnu odluku.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vojni planeri pripremili su za američkog predsednika Donalda Trampa niz opcija za okončanje rata u Iranu i uključili ih u redovno planiranje, ali se on još nije odlučio ni za jednu od njih. Šest izvora upoznatih s planovima izjavilo je za NBC News da su, pored opcija za deeskalaciju, pripremljene i one za eskalaciju sukoba, u slučaju da Bela kuća odluči da pojača pritisak na Teheran.

Dok se sukob širi Bliskim istokom, a iranski režim zadržava kontrolu nad strateški važnim Ormuskim moreuzom, uslovi i vremenski okvir za završetak rata ostaju neizvesni.

Trampovi savetnici i saveznici vuku ga u različitim pravcima: jedni zagovaraju izlaznu strategiju zbog globalne ekonomske nestabilnosti, dok su drugi usredsređeni na priliku da se oslabi uticaj režima u regionu.

Jedan od izvora rekao je da bi se vremenski okvir trajanja rata "mogao menjati iz dana u dan".

Zvaničan stav Bijele kuće

Portparolka Bijele kuće Karoline Leavit izjavila je da su Tramp i Pentagon dali početnu procjenu od četiri do šest nedjelja "za potpuno ostvarenje jasnih vojnih ciljeva".

"Američka vojska radi izvanredan posao i ovaj vremenski okvir ostaje tačan. Na kraju, operacija će se završiti kada vrhovni komandant utvrdi da su ciljevi u potpunosti ostvareni i da su pretnje koje predstavlja Iran eliminisane", rekla je Leavit.

Pitanje izlazne strategije ipak dobija na značaju dok se administracija suočava s rastućim cijenama nafte i sumnjama da li će Iran dobrovoljno pristati na američke uslove.

Trampove nejasne poruke

Sam predsjednik šalje nejasne poruke. Prošle nedjelje je za Axios izjavio da će se rat "uskoro završiti", dok je njegov ministar odbrane za CBS rekao da je to "tek početak".

Upitan u petak kada će znati da je sukob gotov, Tramp je za Fox News odgovorio: "Kada to osjetim u kostima."

Tokom vikenda je za NBC News rekao da je Iran spreman da okonča rat, ali da "uslovi još nisu dovoljno dobri".

Odbio je da pojasni o kojim se uslovima radi, ali je ranije javno pominjao promjenu režima, "bezuslovnu predaju" i uništenje iranskih nuklearnih kapaciteta.

(Index/MONDO)