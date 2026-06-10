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Banjaluka domaćin velikog panela za trudnice: Stručnjaci odgovaraju na najvažnija pitanja budućih roditelja

Banjaluka domaćin velikog panela za trudnice: Stručnjaci odgovaraju na najvažnija pitanja budućih roditelja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Škola za trudnice "Radosnica" organizuje 18. juna u hotelu Bosna u Banjaluci veliki panel za trudnice i buduće roditelje. Učešće je besplatno, a očekuju ih predavanja stručnjaka i vrijedne nagrade

Besplatan panel za trudnice u Banjaluci 18. juna: Savjeti stručnjaka i vrijedne nagrade Izvor: Radosnica/Ustupljena fotografija

Banjaluka će 18. juna biti domaćin velikog edukativnog i inspirativnog događaja namijenjenog budućim roditeljima. Panel za trudnice, u organizaciji škole za trudnice "Radosnica", biće održan u hotelu Bosna sa početkom u 18 časova.

Organizatori ističu da će događaj okupiti renomirane stručnjake iz oblasti zdravstva koji će trudnicama i njihovim partnerima pružiti korisne informacije i odgovore na najvažnija pitanja vezana za trudnoću, porođaj i prve dane roditeljstva.

"Želimo da budućim roditeljima pružimo provjerene informacije, podršku i priliku da na jednom mjestu razgovaraju sa stručnjacima iz različitih oblasti. Trudnoća i dolazak bebe donose mnogo pitanja, a cilj ovog panela je da pomognemo roditeljima da se osjećaju sigurnije i spremnije za novo životno poglavlje", poručili su iz škole za trudnice "Radosnica".

Na panelu će govoriti dr Bojana Popović, specijalista ginekologije i akušerstva, dr Miroslav Gajić, specijalista pedijatrije i subspecijalista neonatologije, dr Dejan Nikić, specijalista anesteziologije sa reanimacijom, babica Mirjana Utješanović, mr zdravstvene njege Vlatka Bojanić, edukator psihofizičke pripreme za porod, te diplomirani biolog Tatjana Klještan, savjetnik za genetsko testiranje.

Kroz stručna predavanja i otvorenu diskusiju učesnici će imati priliku da saznaju više o praćenju trudnoće, pripremi za porođaj, anesteziji u porođaju, njezi novorođenčeta, dojenju, genetskim analizama i drugim temama koje interesuju buduće roditelje.

Nakon predavanja biće organizovana panel diskusija tokom koje će prisutni moći direktno da postavljaju pitanja stručnjacima, razmjenjuju iskustva i dobiju dodatne savjete.

"Panel diskusija predstavlja odličnu priliku za direktan razgovor sa stručnjacima, razmjenu iskustava i dobijanje provjerenih informacija koje mogu doprinijeti sigurnijem i ljepšem periodu trudnoće, kao i roditeljstva", navode organizatori.

Posebno iznenađenje očekuje sve prisutne na kraju događaja kada će biti organizovana velika nagradna igra sa vrijednim poklonima za buduće roditelje.

Među nagradama su kolica za bebu, hranilica, jastuk za dojenje, sakupljač mlijeka, aspirator za nos, paketi pelena, kao i brojni drugi korisni proizvodi za mame i bebe.

Iz škole za trudnice "Radosnica" pozivaju sve trudnice i njihove partnere da na vrijeme obezbijede svoje mjesto prijavom putem inboxa njihove stranice.

"Događaj je besplatan, a prijava je obavezna. Pozivamo sve buduće roditelje da budu dio večeri ispunjene edukacijom, korisnim savjetima, druženjem i vrijednim nagradama", poručili su organizatori.

Kako ističu, panel za trudnice u Banjaluci zamišljen je kao mjesto susreta budućih roditelja i stručnjaka, uz dobru atmosferu, podršku i priliku da se dobiju odgovori na brojna pitanja koja prate trudnoću i prve dane roditeljstva.

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Tagovi

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