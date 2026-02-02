"Radosnica" broji 15 godina predanog rada, znanja i podrške

Škola za trudnice "Radosnica" već 15 godina s posebnom pažnjom, stručnošću i toplinom prati žene kroz jedno od najvažnijih životnih razdoblja - trudnoću, porođaj i prve dane roditeljstva.

Kako je za "Nezavisne novine" kazala Vlatka Bojanić, mr zdravstvene njege i predsjednica UG "Radosnica" Banjaluka, od samog osnivanja "Radosnica" je postavila jasan cilj da svaka trudnica dobije tačne informacije, sigurnost, emocionalnu podršku i osjećaj zajedništva.

"Početak rada bio je težak, pun izazova i prepreka, ali ljubav i entuzijazam prema stvaranju novih života donijeli su u grad na Vrbasu najprestižniju psihofizičku pripremu za porod koju prepoznaju trudnice širom BiH. Tim ove škole čini veliki broj zdravstvenih profesionalaca koji svojim multidisciplinarnim pristupom uliva povjerenje i pruža podršku mladim parovima. Zato danas, 15 godina kasnije, 'Radosnica' opravdano nosi epitet najposjećenije i najpoznatije škole za trudnice u BiH", kazala je Bojanićeva.

Kako je dodala, tokom proteklih 15 godina urađeno je mnogo toga što je ostavilo trajan trag u životima hiljada porodica koje su prošle kroz neki od programa ove škole.

"Edukacija hiljada trudnica i parova kroz stručna predavanja ginekologa, babica, anesteziologa, pedijatara, nutricionista i drugih zdravstvenih profesionalaca. Ovakve edukacije, kao i obilazak porodilišta, daju tačne, konkretne informacije i savjete stručnjaka, čime se smanjuje uticaj nepouzdanih informacija kojima su trudnice izložene kroz razne kanale informisanja.

Psihološka podrška trudnicama kroz kontinuirani rad psihijatra i psihologa, rad na smanjenju straha od porođaja i jačanju samopouzdanja. Ovakva predavanja su ključna u prevenciji i očuvanju mentalnog zdravlja žena u najvulnerabilnijem periodu kao što je trudnoća, a zalog su dobrog zdravlja u postnatalnom periodu", kazala je ona.

Kako je dodala, sve to je pratila priprema za porođaj - teorijska i praktična: tehnike disanja, položaji, razumijevanje faza porođaja. Tehnike disanja su najvažniji alati koje trudnice koriste u trudnoći, porođaju i postnatalnom periodu.

U porođaju tehnike disanja su najvažniji saveznici u pravilnoj oksigenaciji ploda, što je izrazito važno za pravilno napredovanje porođaja. Pravilnim tehnikama disanja mogu se pojačati naponi, što je važno za završetak porođaja, kao što se mogu i usporiti nepravilnim disanjem.

"Edukacija o dojenju, njezi novorođenčeta te uključivanje partnera i porodice u proces pripreme se posebno ističu u školi za trudnice, jer roditeljstvo počinje zajedničkim snagama. Dojenje je temelj zdravog početka života, noseći dugoročnu korist za majku i bebu, a sa druge strane, nosi brojne izazove. Edukacija u 'Radosnici' je potpuno besplatna i dostupna svim trudnicama", kazala je Bojanićeva te dodala da u ovoj školi postoji i besplatna pravna pomoć trudnicama, radionice s advokatom u kojima se zajedničkim snagama donose pravna rješenja.

Podrška nakon porođaja i savremeni postnatalni programi

"Podrška nakon porođaja, savjeti za oporavak majke i prilagođavanje novoj ulozi kroz kontinuirano praćenje savremenih smjernica i prilagođavanje programa realnim potrebama porodilja je takođe novina koju je ova škola donijela na naše prostore. Vježbe za mame i bebe su najmoderniji i najzabavniji prikaz postnatalnog vježbanja, gdje koristeći različite igračke i rekvizite te podstičući adekvatne obrasce pokreta bebe postaju spretnije, samostalnije te se podstiče psihomotorni razvoj djeteta", kazala je ona.

Naime, "Radosnica" je začetnik i osnivač najvećih, regionalnih događaja za trudnice u BiH poznatih kao "Paneli za trudnice", koji povezuju znanje, iskustvo i zajednicu u cjelinu, sa ciljem podrške pronatalitetnoj politici.

"Takođe, naš rad, umrežavanje i širenje značaja psihofizičke pripreme za porod prepoznali su i saradnici iz Travnika i Čelinca te se i u tim gradovima trudnice mogu besplatno pripremati za porod. 'Radosnica' nije samo škola, ona je sigurno mjesto, prostor povjerenja gdje se pitanja postavljaju bez straha, a svaka trudnica se dočekuje s poštovanjem i razumijevanjem. Upravo zato generacije majki s ponosom ističu da je 'Radosnica' bila važan dio njihove trudnoće i početka roditeljstva", kazala je ona.

Kako je kazala, 15 godina predanog rada znači 15 godina povjerenja.

"'Radosnica' nastavlja dalje s istom misijom, istom toplinom i još više znanja, da svaka trudnoća bude osnažena i radosna", zaključuje Bojanićeva.

