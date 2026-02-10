Nestašica ključnih lijekova uznemirila trudnice u Srpskoj, iz FZO uvjeravaju da je nabavka u toku

Trudnice širom Republike Srpske posljednjih dana suočene su s ozbiljnim problemom zbog nestašice dva izuzetno važna lijeka – dufastona i kleksana, koji se koriste u rizičnim trudnoćama i kod terapije trombofilije.

Izvor: Leung Cho Pan / Panthermedia / Profimedia

Zbog nemogućnosti da ih pronađu u apotekama, mnoge buduće majke strahuju za tok i ishod trudnoće.

Kako piše portal Mojedijete.info,u apotekama trenutno nema lijeka didrogesteron (dufaston), koji se koristi za očuvanje trudnoće, niti enoksaparina (kleksan), neophodnog trudnicama sa trombofilijom jer sprječava stvaranje tromba i omogućava da se trudnoća iznese do kraja. Posebnu zabrinutost izazvala je nestašica kleksana, budući da za ovaj lijek ne postoji adekvatna zamjena, a terapija se mora nastaviti i mjesec dana nakon porođaja.

Portalu se javio veliki broj trudnica koje navode da danima obilaze apoteke, ali bez uspjeha.

„Obišla sam skoro sve apoteke u Bijeljini i okolnim gradovima i uspjela da nađem svega par komada kleksana. To mi je dovoljno za nekoliko dana, a šta ću dalje, ne znam“, ispričala je jedna trudnica iz Bijeljine.

Slična iskustva imaju i trudnice u drugim gradovima Republike Srpske, koje upozoravaju da se ni dufaston ne može pronaći u redovnoj prodaji.

„Ni u jednoj apoteci ga nisam našla i jako sam zabrinuta. Moraću otići kod svog ginekologa da mi predloži neku zamjenu, ukoliko je moguće. Mnogo trudnica koristi ovaj lijek i sve smo već jako uznemirene“, rekla je za Mojedijete.info trudnica iz Banjaluke.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za pomenuti portal navode da su tendersku proceduru za nabavku kleksana sproveli na vrijeme, ali da je u prethodnom periodu došlo do kraćeg zastoja u isporuci od strane dobavljača.

„Prema informacijama koje smo dobili od dobavljača, isporuka kleksana je u toku i apoteke bi do kraja sedmice trebalo da budu snabdjevene ovim lijekom“, poručuju iz FZO RS.

Dodaju da nabavka lijeka dufaston ne ide preko Fonda, već da ga apoteke same obezbjeđuju.

„Na listi lijekova koji se izdaju na recept nalaze se i drugi lijekovi koji se koriste za iste indikacije, poput prijetećeg pobačaja ili procesa vantjelesne oplodnje, tako da ljekari osiguranicima mogu propisati odgovarajuću terapiju“, naveli su iz Fonda.

Iz FZO RS ističu i da osiguranici koji samostalno kupe lijek imaju pravo na refundaciju troškova.