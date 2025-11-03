Privremeno obustavljen program prenatalnih testova u Srpskoj: Čeka se odluka Konkurencijskog savjeta BiH

Program neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica, koji je sprovodio FZO RS u saradnji sa UKC RS, privremeno je obustavljen.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Razlog je odluka Konkurencijskog savjeta BiH kojom je zabranjena dalja primjena programa do donošenja novog rješenja, saopšteno je iz UKC-a.

Na osnovu pomenute odluke Savjeta donesene 27. avgusta 2025. godine, obustavljen je Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavci koji je prethodno potpisan između Fonda i UKC-a.

Ova odluka u praksi znači da se testiranje trenutno ne može obavljati po ranije važećem modelu, u kojem su troškove u potpunosti pokrivali Fond i zdravstvene ustanove.

Fond zdravstvenog osiguranja RS je, prema sopstvenom saopštenju, već započeo izmjenu programa i zatražio mišljenje Konkurencijskog savjeta o novom prijedlogu. Do okončanja procedure, FZO RS je obustavio plaćanje usluge i obavijestio zdravstvene ustanove da će trudnice same snositi troškove testiranja, uz mogućnost naknadne refundacije.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra RS saopšteno je da korisnice usluge trenutno mogu pristupiti prenatalnom testiranju uz prethodnu uplatu iznosa od 1.100 KM na račun UKC-a.

Nakon toga, pacijentkinje imaju pravo da traže povrat sredstava od Fonda u punom iznosu.

Bolnice u Republici Srpskoj dužne su da uz uzorke dostave i dokaz o uplati, te da informišu korisnice o pravu na refundaciju.

Kako je navedeno, ovakav režim biće na snazi do sjednice Konkurencijskog savjeta BiH koja se očekuje krajem novembra, kada bi trebalo da bude odlučeno o potpisivanju novog ugovora između Fonda zdravstvenog osiguranja RS i UKC-a. Ukoliko novi program bude odobren, prenatalno testiranje bi ponovo trebalo da bude besplatno za trudnice.