Na suđenju Kecmanovićima, tužilac traži maksimalne kazne za roditelje maloljetnog ubice zbog propusta u vaspitanju i nadzoru.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od veća Višeg suda u Beogradu da na maksimalne zatvorske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje maloljetnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja škole, i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

U završnoj riječi na suđenju pred Višim sudom u Beogradu Stefanović je, kako se saznaje, najprije detaljno obrazložio zahtjev tužilaštva i podsjetio na težinu zločina koji je počinilo dijete, koje ne može krivično da odgovara jer u vrijeme zločina nije imao 14 godina.

Stefanović je insistirao da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obavezu da vaspitavaju svoje dijete i da ga usmjeravaju.

Tužilac je ukazao da zapuštenost u vaspitanju kakva se ogleda kod maloljetnog ubice nije nastala odjednom već da je posljedica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja djeteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.

Vidi opis Tužilac Stefanović traži maksimalne kazne za Kecmanoviće: "Nema opravdanja za roditelje dječaka ubice" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 20 20 / 20

"Kecmanovići su propustili da prepoznaju opasnost, da dječaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom zbog čega je došlo do katastrofalnih posljedica", rekao je glavni tužilac tokom izlaganja završne riječi.

Naveo je da su se Kecmanovići svojim sinom bavili površno što vidi kao razlog zbog kojeg nisu pravilno i blagovremeno reagovali na očigledne devijacije u njegovim interesovanjima i ponašanju.

"Za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju zbog čega bi jedina ispravna, pravedna i zakonika odluka suda bila, da ih osudi na maksimalne kazne", naveo je glavni tužilac.

Istakao je da se svako društvo mjeri načinom na koji štiti svoju djecu i načinom na koji reaguje kada zakaže ta zaštita, zbog čega vjeruje da će sud isključivo na osnovu prava, činjenica i izvedenih dokaza, donijeti odluku koja će potvrditi da postoji odgovornost roditelja za nezapamćen zločin izvršen u osnovnoj školi.

Tužilac se posebno osvrnuo i na odbranu Vladimira Kecmanovića, koji sve vrijeme kategorički negira krivicu za krivična djela za koja se tereti, njegov odnos prema oštećenima i odsustvo bilo kakvog kajanja zbog brojnih propusta u vaspitanju sina i bezbjednom čuvanju oružja, kao i ljudskog preispitivanja sopstvenih djela.

"Zbog toga za njega ne postoji nijedna olakšavajuća okolnost prilikom izricanja kazne, dok su otežavajuće okolnosti ostvarene u punom kapacitetu", rekao je tužilac.

Isti stav Stefanović je zauzeo i kada je u pitanju majka maloljetnog ubice Miljana Kecmanović, za koju takođe smatra da nema olakšavajućih, već samo otežavajućih okolnosti.

"Ona je otpočetka kategorički negirala svoju krivicu i držanjem, komentarima i neprimjerenim dobacivanjima u toku suđenja pokazala u kojoj mjeri nije svesna sopstvene odgovornosti i u kojoj mjeri je spremna da zanemari tuđu bol i patnju", osvrnuo se tužilac na odbranu i držanje Miljane Kecmanović pred sudom tokom postupka.

Nakon detaljnog izlaganja završne riječi glavni javni tužilac VJT u Beogradu je za Vladimira Kecmanovića predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog krivičnog djela protiv opšte sigurnosti i tri godine zatvora za krivično djelo zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora.

Za Miljanu Kecmanović predložio je kaznu od tri godine zatvora zbog krivičnog djela Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Pored toga, zatražio je i da sud Kecmanoviću produži pritvor jer bi na slobodi mogao da ponovi krivično djelo i jer bi to uznemirilo javnost.

Takođe je tražio i da mu se odlukom suda oduzme svo vatreno oružje koje posjeduje.

Za Miljanu Kecmanović tužilac Stefanović je predložio produženje mjere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa sinom koji je počinio masovno ubistvo, jer okolnosti zbog kojih joj je ova mjera određena i produžavana nisu izgubile na značaju.

Prethodno se sudu se obratila i postupajuća tužiteljka Sanja Đurić.

U nastavku suđenja završne riječi izložiće najpre punomoćnici oštećenih, oštećeni, zatim branioci optuženih i optuženi.

Nakon toga sud će odrediti datum za izricanje druge prvostepene presude, pošto je prvu djelimično ukinuo Apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.

Sudsko vijeće odlučilo je danas da iznošenje završnih riječi bude otvoreno za javnost. Zbog interesa maloljetnih oštećenih, tokom cijelog suđenja javnost je bila isključena.

Dječak ubica je u martu svjedočio na suđenju, navodeći da ostaje pri ranijem iskazu, ali i da sada smatra da njegovi roditelji nisu odgovorni za ono što se dogodilo i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.

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Pogledajte 00:04 Roditelji dece iz Ribnikara Izvor: MONDO/Mila Matović Izvor: MONDO/Mila Matović

(Kurir/MONDO)