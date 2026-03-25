"Danas smo dobili odgovore na pitanje zašto": Stručnjaci o suđenju dječaku ubici iz Ribnikara, satima govorio u sudnici

U sudnici Specijalnog suda u Beogradu održano je petočasovno svjedočenje dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" .

Danas je održano petočasovno svedočenje dječaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" u sudnici Specijalnog suda u Beogradu. Ovaj događaj ponovo je uznemirio kompletnu javnost u Srbiji.

Kao i ranije, korišćeni su paravani i otvoreni kišobrani, a maloljetnik je prevezen ambulantnim vozilom u pratnji Žandarmerije. Način na koji se prikriva njegov identitet u skladu je sa zakonom, koji nalaže da njegov lik ne bude dostupan javnosti.

Povodom toga, javnost je podijeljena. Jedni smatraju da bi trebalo da vidimo kako se razvija i mijenja, kako bismo ga u budućnosti mogli prepoznati ukoliko se nađe na slobodi. Drugi, pak, ističu da su njegova prava prije svega prava djeteta i da njegov identitet mora biti u potpunosti zaštićen.

Gosti emisije "Ni 5 ni 6" komentarisali su današnje suđenje: Nataša Andonovski, specijalni pedagog, Đorđe Vasiljević, autor knjige "Dosije Atila", i advokati Peđa Savić i Zora Dobričanin.

Dobričanin je, komentarišući današnje suđenje, rekla:

"Ne mogu da kažem da smo zadovoljni, s obzirom na posljedice tog zločina, ali ono što smo danas radili i ono što je danas trebalo da obavimo, mi smo obavili i smatramo da su rezultati tog našeg današnjeg rada odlični i da smo danas dobili dovoljno materijala u prilog optužnici. Jedino što trenutno mogu da kažem, a to je utisak svih nas koji se ne da sakriti, jeste da je sve što je danas urađeno u sudnici bilo dobro i u korist ostvarivanja cilja zbog čega se svi nalazimo tu. Interes svih je da se koliko-toliko rasvijetli taj događaj, bez obzira što se ne sudi ubici, ali da dobijemo makar neki odgovor na pitanje zašto se to desilo. Danas smo ipak dobili neke odgovore na pitanje zašto", navodi Dobričanin.

U jednom trenutku pojavila se informacija da je ubica satima koncentrisano odgovarao na pitanja. Postavlja se pitanje koliko je moguće da u tim godinama ostane koncentrisan od prvog do posljednjeg pitanja.

"Sud vodi računa u svakom trenutku da li je svaki svjedok i svaki procesni učesnik u stanju da učestvuje u postupku na adekvatan način, bez bilo kakvih posljedica po njegovo zdravlje, posebno da li je u dobrom psihičkom stanju. A naročito kada su u pitanju maloljetnici, to se provjerava i na početku pretresa i tokom pretresa u raznim fazama postupka", kaže Dobričanin.

Svi se pitaju koji je motiv zločina. Jasno je da dijete nije prosječno, već inteligentno, ali i da postoje ozbiljni poremećaji, što ovaj slučaj čini atipičnim.

"Možemo da kažemo da neka djeca i odrasli koji imaju psihopatske strukture ličnosti imaju natprosječnu inteligenciju i mogućnost da budu fokusirani na nešto, pogotovo ako im je to u interesu, ako im nešto znači i ako time žele nešto da dokažu, uz dozu egocentrizma. Nama je jasno da sa tim djetetom očigledno nešto nije u redu, da on ima i određeni psihijatrijski problem, ali da li bi se taj problem razvio i u nekoj drugoj socijalnoj sredini, to ne znamo", zaključuje Andonovski.

Izolacija i ponašanje dječaka ubice

Vasiljević je istakao da bi u nekim drugim sistemima ovaj slučaj bio riješen potpuno drugačije. Prema njegovim riječima, Rusi bi ga, prilikom hapšenja, zvanično likvidirali, a zapravo bi ga krili da provjere da li mogu da ga koriste u nekom tajnom programu. U suprotnom bi zaista bio ubijen. Dodao je da je, sa stanovišta porodica žrtava, možda bolje što mu se ne sudi sada, jer će ga tako držati u ustanovi do kraja života, dok bi, da mu se sudilo kao mlađem punoljetniku, izašao nakon 20 godina ili manje.

Maloljetnik je trenutno izolovan u medicinskoj ustanovi, gdje je u kontaktu sa medicinskim osobljem i manjim brojem djece. Postavlja se pitanje kako takva izolacija utiče na njegovu psihu, kao i u kojoj mjeri se promijenio u odnosu na prethodno pojavljivanje na suđenju.

"Ja mogu da kažem samo moj lični utisak, a to je da boravak u toj bolnici njemu prija i mislim da je koristan. Možda griješim, možda me demantuju neki drugi stručnjaci, govorim o mom mišljenju i iskustvu", kaže Dobričanin.

Govoreći o porodicama žrtava, Dobričanin ističe da je došlo do izvjesnog smirivanja emocija i osjećaja olakšanja, iako pravda u potpunosti ne može biti zadovoljena s obzirom na to da se ubici ne sudi zbog njegovih godina.

Peđa Savić se nadovezao, ističući da je iz ponašanja punomoćnika oštećenih zaključio da očekuju isti ishod kao u prvom postupku.

"To znači da je mali pokazao određenu emocionalnu distancu prema roditeljima, da je odgovarao vjerovatno slično kao i prošli put, da ga otac i majka nisu previše pogodili, da je čak asocijalan i narcisoidan, sa željom za dokazivanjem, i da je vjerovatno danas otkrio dio motiva. Verovatno je roditelje uveo u krivicu", rekao je Savić.

Dječak ubica koji je počinio masovno ubistvo u OŠ „Vladislav Ribnikar“ danas je uz jake mjere obezbjeđenja doveden u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, gdje svjedoči u postupku protiv svojih roditelja. Iz klinike u kojoj se nalazi već tri godine izveden je uz paravane i skriven iza kišobrana, a u sud je prevezen vozilom Hitne pomoći, uz pratnju policije i sa pancirnim prslukom.

Njegova majka Miljana Kecmanović stigla je u sud sa advokatima, dok su porodice ubijenih učenika i radnika obezbjeđenja u tišini prisustvovale ročištu.

Na početku suđenja, sudija je maloljetnika obavestio da u ovom postupku ima i status oštećenog, što je on kratko potvrdio, ističući da će svedočiti i da ostaje pri ranijem iskazu. U svom iskazu, dječak je govorio i o školskim danima, navodeći da je imao veliki broj izostanaka jer mu je, kako je rekao, bilo naporno da ide u školu.

Podsjećanja radi, maloljetnik je u oktobru 2024. godine prvi put detaljno iznio odbranu, kada je priznao da je zločin planirao i izvršio očevim oružjem, kao i da je inspiraciju pronašao u sadržajima o masovnim ubistvima. Suđenje protiv njegovih roditelja ponavlja se nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu, a očekuje se da će i u nastavku postupka ključnu ulogu imati upravo njegovo svjedočenje.

