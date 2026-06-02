Kočije i konjanici prodefilovali Banjalukom: Duhovski utorak obilježen uz tradiciju i stare običaje (FOTO)

Banjaluka je i ove godine obilježila Duhovski utorak uz tradicionalni defile kočija i konjanika, koji su prošli gradskim ulicama, okupljajući veliki broj građana i posjetilaca.

Izvor: Aleksandar Čavić

Defile je krenuo od tvrđave Kastel prema Hramu Hrista Spasitelja, a brojni Banjalučani ispratili su učesnike manifestacije koja već pet godina predstavlja dio obilježavanja ovog praznika.

Učesnike je dočekala gradski menadžer Mirna Savić-Banjac, koja je istakla da je cilj manifestacije očuvanje tradicije, kulture i običaja po kojima je Banja Luka nekada bila prepoznatljiva.

"Duhovski utorak već pet godina obilježavamo na ovaj način. Trudimo se da sačuvamo našu tradiciju i vratimo događaje koji su godinama bili ugašeni. Uz vaskršnje i božićne koncerte, i ova manifestacija je način da njegujemo ono što su njegovali naši preci", poručila je Savić-Banjac.

Dodala je da ovakvi sadržaji obogaćuju turističku ponudu grada i pružaju dodatne razloge građanima i turistima da posjete Banjaluku.

Manifestaciju su organizovali Grad Banjaluka i gradska Tržnica, s ciljem očuvanja starih običaja i podsjećanja na nekadašnji način obilježavanja Duhova.

Osim slavskog obreda, kulturno-zabavnog programa i slavskog ručka, na Novoj pijaci održana je i smotra kočija, tokom koje su birani najljepši fijaker, najljepši komplet te najljepša tradicionalna konjska zaprega.

Bogat program i ove godine privukao je veliki broj posjetilaca, potvrđujući da interesovanje za očuvanje tradicije i starih običaja u Banjaluci ne jenjava.