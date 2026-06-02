EES sistem napravio haos: Wizz Air izdao upozorenje za putnike, ovo moraju da urade kako ne bi propustili let

Viz Er upozorava putnike da dolaze tri sata ranije na aerodrom zbog EES sistema, koji izaziva duga čekanja i haos na granicama.

Izvor: MONDO/Mirjana Šegan

Niskobudžetna avio-kompanija Viz Er saopštila je da putnici treba da dođu na aerodrom tri sata ranije zbog novih graničnih kontrola u EU koje izazivaju duge redove, pri čemu su neki putnici već propustili letove usljed bojazni da bi tokom ljetnje sezone moglo doći do ozbiljnih poremećaja u putovanjima.

Britanski putnici koji se ovog ljeta vraćaju kući iz Evrope mogli bi da se suoče sa znatno dužim čekanjem na aerodromima, jer Viz Er upozorava putnike da dođu i do tri sata pre poletanja, pošto nove postbregzit granične provjere i dalje izazivaju probleme, piše Euronews.

Sama kompanija navodi da su neki putnici već propustili letove zbog dugih redova na pasoškoj kontroli povezanih sa EES sistemom, koji zahtijeva da državljani zemalja van EU registruju biometrijske podatke prilikom ulaska i izlaska iz šengenskog prostora.

Aerodromi širom Evrope potvrdili su da postoje značajni redovi, koji postaju sve duži kako se približava prometna ljetnja sezona.

Iako je Evropska komisija više puta istakla da EES funkcioniše dobro na većini graničnih prelaza, mnoge avio-kompanije i aerodromi imaju poteškoća sa njegovom primenom.

Sistem podrazumijeva da putnici iz zemalja van EU – uključujući i građane Ujedinjenog Kraljevstva nakon Bregzita – moraju da registruju biometrijske podatke, uključujući otiske prstiju, pri ulasku u mnoge zemlje šengenskog prostora. Ti podaci se zatim ponovo provjeravaju prilikom izlaska.

Od oktobra prošle godine zabeleženo je skoro 80 miliona takvih ulazaka i izlazaka, uz oko 35.000 odbijenih ulazaka.

Od sredine aprila ove godine EES je trebalo da bude u potpunosti primijenjen na svim granicama šengenske zone slobodnog kretanja, uključujući i aerodrome – ali primena nije prošla bez problema.

Dugi redovi zabeleženi su na popularnim turističkim destinacijama, uključujući Španiju, Portugal i Francusku, dok je Grčka praktično obustavila ove provere za britanske državljane kako bi smanjila gužve i haos.

"Sistemski neuspjeh" na granicama

Ivon Mojnihan, direktorka kompanije Viz Er za Ujedinjeno Kraljevstvo, izjavila je za BBC da je uticaj EES-a "neujednačen širom Evrope". Dok sistem na nekim mjestima funkcioniše gotovo neprimetno, njena kompanija će nastaviti da savjetuje putnike da budu spremni na duga čekanja i da dolaze tri sata ranije umjesto uobičajenih dva sata prije leta.

Dodala je i da putnici treba da ponesu "prenosni punjač ili vodu" za slučaj da se zadrže u redovima duže nego što je uobičajeno, kao i da ostave više vremena ako imaju presjedanja.

Da li nas očekuje haotično ljeto?

Ovo mišljenje dijeli i ACI Jurop, evropsko udruženje aerodroma.

Organizacija je za BBC navela da putnici treba da dolaze na aerodrom u skladu sa preporukama svoje avio-kompanije, ali da problemi povezani sa EES-om već izazivaju čekanja od čak tri i po sata.

Dodali su da, uprkos tome što neki aerodromi djelimično obustavljaju primenu EES-a tokom najprometnijih perioda, očekuju da će se situacija "dodatno pogoršati" i postati "neodrživa" tokom vrhunca ljetnje sezone.

Situacija se dodatno komplikuje zbog sukoba sa Iranom, koji utiče na snabdijevanje avionskim gorivom i navodi putnike na oprez. Mnogi čekaju poslednji trenutak za rezervaciju letova zbog neizvijesnosti.

Mojnihan kaže da je Viz Er primetio trend kasnijeg rezervisanja letova, ali smatra da putnici ipak "treba da imaju povjerenja i rezervišu svoje ljetnje odmore", što je stav koji dijele i rukovodioci drugih avio-kompanija, uključujući IziDžet.

Ipak, naglasila je da su dobavljači kompanije prilagodili poslovanje, da se ne očekuju nestašice i da nema planova za smanjenje broja letova.

Cijene karata bi u budućnosti mogle da porastu ukoliko cijene nafte ostanu visoke. Međutim, prema njenim rečima, avio-kompanije kratkoročno mogu da ostvare uštede na drugim poljima.

Sve manje Britanaca može da priušti odmor

Britanske putnike ne očekuju samo dugi redovi na aerodromima. Novo istraživanje pokazalo je da čak svaki peti Britanac ove godine ne može da priušti godišnji odmor.

Anketa sprovedena među 2.000 građana Ujedinjenog Kraljevstva, koju su naručili SumUp i YouGov, pokazala je da je rast troškova naveo 30% ispitanika da odlože odmor, dok je 9% skratilo trajanje putovanja kako bi uštedjeli novac.

Slični rezultati dobijeni su i u drugim evropskim zemljama. U Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Španiji između 18% i 21% građana navodi da im je pristupačnost odmora veliki problem.

Na koga se odnosi EES, a ko je izuzet?

EES se primjenjuje na državljane zemalja koje nisu članice EU ili Šengena kada putuju u zemlje EU ili šengenskog prostora radi kratkotrajnog boravka do 90 dana u periodu od 180 dana.

To uključuje građane Ujedinjenog Kraljevstva, kao i putnike kojima nije potrebna viza, bez obzira na to da li putuju turistički ili poslovno. Sistem se odnosi i na osobe koje poseduju nekretninu u EU, ali nemaju boravišnu dozvolu.

Međutim, Irska** i Kipar izuzeti su od primene EES-a i nastaviće da koriste ručne pasoške kontrole.

Od sistema su izuzeti i državljani zemalja EU i Šengena, kao i osobe koje imaju dugoročne vize ili boravišne dozvole u tim državama, uključujući državljane zemalja van EU.

Izuzetak važi i za članove porodice državljana EU koji posjeduju boravišnu karticu izdatu u jednoj od tih država, kao i za stanovnike pograničnih područja sa važećim dozvolama za lokalni pogranični saobraćaj.

Posade vozova i aviona na međunarodnim linijama takođe su izuzete, kao i pripadnici oružanih snaga i članovi njihovih porodica koji putuju u okviru programa Partnerstvo za mir ili NATO aktivnosti.

Mogu postojati i određeni izuzeci za jednodnevne izlete kruzerima koji počinju i završavaju se van šengenskog prostora.

Državljani Andore, San Marina, Vatikana i Monaka takođe ne učestvuju u ovom sistemu.

(MONDO)