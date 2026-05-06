logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Turistička sezona pod EES pravilima: Hrvatska ne razmatra izuzeće

Turistička sezona pod EES pravilima: Hrvatska ne razmatra izuzeće

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Tokom prvomajskih praznika zabilježene su znatno veće gužve na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a glavni razlog je uvođenje novog sistema ulaska i izlaska iz Evropske unije poznatog kao EES.

Hrvatska ne razmatra izuzeće EES-a Izvor: MONDO/Dragana Božić

Riječ je o sistemu koji, između ostalog, zahtijeva da putnici prilikom prelaska granice napuste vozilo kako bi prošli sigurnosnu provjeru. Tom prilikom se vrši biometrijska identifikacija, uključujući snimanje lica, uzimanje otisaka prstiju i provjeru podataka iz pasoša.

Ovakav način kontrole dodatno usporava protok na granicama, što izaziva nezadovoljstvo među vozačima, a sve češće se postavlja pitanje njegove efikasnosti, posebno uoči turističke sezone, piše Avaz.ba.

Iako su se pojavile informacije da bi neke zemlje, poput Grčke, mogle tražiti privremenu obustavu sistema tokom ljeta, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske poručuju da takvih zahtjeva do sada nije bilo. Pozvali su se na stav Evropske komisije, koja je navela da nijedna članica EU nije zatražila izuzeće od primjene EES-a.

Prema podacima hrvatskog MUP-a, od početka primjene sistema kreirano je više od pet miliona evidencija putnika, dok je oko 11 posto zahtjeva za ulazak odbijeno.

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske istakao je da je ta zemlja među prvima u potpunosti počela primjenjivati EES, iako je rok za implementaciju bio kasniji.

Govoreći o kritikama iz turistički osjetljivih zemalja, naglasio je da je sigurnost prioritet te da je važnije osigurati bezbjedan ulazak u zemlju nego izbjeći kraća zadržavanja na granici tokom sezone.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EES Hrvatska BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ