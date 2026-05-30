Danska: Obdukcija treba da otkrije kako je uginuo kit Timi nakon kontroverzne akcije spasavanja

Obdukcija grbavog kita Timija, koji je mjesecima privlačio pažnju javnosti u Njemačkoj i Danskoj, trebalo bi da utvrdi uzrok njegove smrti nakon kontroverzne akcije spasavanja.

Obdukcija uginulog grbavog kita poznatog kao "Timi" trebalo bi da utvrdi kako je uginuo.

Lešina kita biće pregledana na plaži naredne sedmice, javlja DPA.

Danska agencija za zaštitu životne sredine pozvala je ljude da ne prilaze lešini jer postoji rizik od infekcije.

Mrtvi kit pluta u vodi kod turističkog ostrva Anholt više od dvije sedmice. Vlasti su ranije odustale od pokušaja da kita odvuku u dublju vodu, a danski zvaničnici su upozorili javnost da je lešina, natekla od gasova, u opasnosti od eksplozije.

Istraživač kitova Peter Teglberg Madsen, koji već 25 godina pomaže u obdukcijama kitova u Danskoj, rekao da je cilj da se utvrdi od čega je životinja uginula, "jer se diskusija uglavnom fokusirala na to da li je kit mogao biti spasen ili ne".

Kit je privukao međunarodnu pažnju nakon što se više puta nasukao u plitkim vodama duž baltičke obale Njemačke.

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja spasavanja, njemačke vlasti su konačno dozvolile privatnu inicijativu da životinju transportuju i puste u Sjeverno more. Kit je kasnije pronađen mrtav u blizini Anholta.

Madsen smatra da je pokušaj spasavanja bio "čista okrutnost prema životinjama", navodeći da je kit "očigledno bio bolesna, mršava životinja koja se nije mogla spasiti i da su jednostavno trebali da ga ostave na miru".

Umjesto toga, životinja koja nikada nije živjela u zatočeništvu bila je zatvorena u metalnoj kutiji i spasioci su je danima vukli preko mora.

"Bacali su je talasi, bila je izložena buci motora, samo da bi jednostavno bila bačena u more. To je moralo biti nevjerovatno stresno i zastrašujuće za životinju", rekao je Madsen.

