Tri godine tuge: Porodice ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" odale počast u vrijeme zločina, rijeka ljudi ispred škole

Srbija je tog 3. maja 2023. godine zanijemila pred viješću da se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" dogodila nezapamćena tragedija, kada je u pucnjavi život izgubilo devetoro učenika i školski čuvar.

Danas, tri godine kasnije, sećanje na taj 3. maj ne bledi. U Beogradu je organizovan cjelodnevni program u znak sećanja na žrtve, a tišina i tuga ponovo su obavili mjesto stradanja.

Porodice ubijenih učenika i porodica školskog čuvara Dragana Vlahovića došle su ispred škole kako bi odale poštu svojim najmilijima. Stigli su neposredno pre 8.41, trenutka kada je pre tri godine započeo napad koji je zauvek promijenio Srbiju.

Ispred škole su se okupili i brojni građani, među kojima je bilo i dece, kako bi zajednički odali počast stradalima.

Od 8 časova u Ulici kralja Milutina vlada muk, a građani će od 8.40, kada je ispaljen prvi metak, pa sve do 20 časova moći da odaju poštu upisivanjem u knjigu sjećanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća.

U prostoru Malog Tašmajdana, od 12 do 18 časova, pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina", organizovane su radionice otvorene za sve građane.