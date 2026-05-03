logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri godine tuge: Porodice ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" odale počast u vrijeme zločina, rijeka ljudi ispred škole

Tri godine tuge: Porodice ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" odale počast u vrijeme zločina, rijeka ljudi ispred škole

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Srbija je tog 3. maja 2023. godine zanijemila pred viješću da se u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" dogodila nezapamćena tragedija, kada je u pucnjavi život izgubilo devetoro učenika i školski čuvar.

Porodice ubijenih u OŠ "Vladislav Ribnikar" odale počast u vrijeme zločina Izvor: Petar Aleksić

Danas, tri godine kasnije, sećanje na taj 3. maj ne bledi. U Beogradu je organizovan cjelodnevni program u znak sećanja na žrtve, a tišina i tuga ponovo su obavili mjesto stradanja.

Porodice ubijenih učenika i porodica školskog čuvara Dragana Vlahovića došle su ispred škole kako bi odale poštu svojim najmilijima. Stigli su neposredno pre 8.41, trenutka kada je pre tri godine započeo napad koji je zauvek promijenio Srbiju.

Ispred škole su se okupili i brojni građani, među kojima je bilo i dece, kako bi zajednički odali počast stradalima.

Od 8 časova u Ulici kralja Milutina vlada muk, a građani će od 8.40, kada je ispaljen prvi metak, pa sve do 20 časova moći da odaju poštu upisivanjem u knjigu sjećanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća.

U prostoru Malog Tašmajdana, od 12 do 18 časova, pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina", organizovane su radionice otvorene za sve građane.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Osnovna škola Vladislav Ribnikar ribnikar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ