Vladimir Kecmanović svjedočio na suđenju: Otkrio detalje iz streljane i odnosu sa sinom

Vladimir Kecmanović ponovo je negirao optužbe pred sudom, ali je odbio da odgovara na pitanja Višeg javnog tužilaštva i zastupnika oštećenih porodica.

Vladimir Kecmanović, otac dječaka ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", izjavio je danas iznoseći odbranu pred Višim sudom u Beogradu da "nije kriv" ali je, kako saznaju domaći mediji, rekao i da je njegov maloljetni sin koji je počinio stravičan zločin na ključevima "nosio privezak pištolj".

Prema riječima izvora roditelji maloletnog ubice kojima se sudi i za zapuštanje i zlostavljanje djeteta, privezak u obliku pištolja koji nosi tada trinaestogodišnjak, "nisu vidjeli kao potencijalni problem, već ga je otac vodio u strijeljanu".

"Zbog posljedica toga, plakala je cijela Srbija. Međutim, otac maloljetnog ubice danas je izjavio i da snimke zločina koji je potresao cijelu Srbiju nije gledao, ali da je bio "primoran i natjeran da gleda slike sa lica mjesta". Tokom ovih tvrdnji, aludirao je da mu je to bilo stresno i da je bio primoran da gleda slike koje nije želio da vidi", otkrio je izvor.

Inače, Vladimir Kecmanović ranije je, podsjetimo, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenada Stefanovića optuživao da mu je u prostorijama Centralnog zatvora pokazao slike škole i rekao da treba da "vidi šta je počinilo njegovo dijete".

Tokom prvog dana ponovljenog suđenja, kako se saznaje, Kecmanović se, navodno, pravdao da je sina vodio u streljanu između ostalog, "da bi se zbližili". Podsjetimo, Kecmanović je optužen zbog toga što je maloljetnog sina vodio i učio da puca, oružje u kući držao neobezbeđene kao i za zlostavljanje i zanemarivanje maloljetnog djeteta.

"Kecmanović je, kao i tokom prvog postuka, odbio da odgovara na pitanja dvojice tužilaca i glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i pitanja punomoćnika oštećenih porodica. Pristao je samo da odgovara na pitanja suda. Sudija je imao nekoliko pitanja za njega, između ostalog, zbog čega je vodio sina u streljanu i učio ga da puca, kao i kako je trinaestogodišnjak znao prva dva broja šifre za kofer u kom je držao oružje u stanu", otkriva izvor šta se dešavalo tokom prvog dana suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović.

Podsetimo, otac maloljetnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovoj školi "Vladislav Ribnikar", u koju je i sam išao, ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja, ponovo je danas šokirao sve u sudnici kada je roditeljima ubijene djece izjavio saučešće. On je isto učinio na početku prvog suđenja, ali su i tada porodice sumnjale u iskrenost njegovih riječi.

"I danas je u sudnici govorio da je njemu teško i da je u depresiji, što je u najmanju ruku bilo nepristojno i neumjesno, dok na metar od njega sede roditelji koji su toga dana izgubili svoju djecu", rekao je izvor.

Inače, nekoliko roditelja napustilo je sudnicu, jer će oni biti saslušani kao svedoci, pošto se završi iznošenje odbrane. Na izlasku, izgledali su potrešeno i jasno je bilo da im je izuzetno teško da ponovo slušaju odbrane roditelja dečaka koji je ubio njihovu decu, a koji ni posle gotovo tri godine ne smatraju da postoji njihova odgovornost.

"Roditeljima ubijene djece ovo izuzetno teško pada. Ovo je sada već dug, i emotivno iscrpljujuć postupak", dodaje izvor.

O tome da ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "u koncentrične krugove i pokretne mete", prema nezvaničnim informacijama, tokom ispitivanja je govorio i dječak ubica. Tvrdio je da je lako došao do očevih pištolja i da je iz nekoliko pokreta uspio da otvori šifru pod kojom su bili.

Na pitanje sudije Vladimiru Kecmanoviću, kako je njegov sin znao šifru, on je navodno odgovorio da "nije znao" i da je siguran da je sam nekako smislio kako da otvori.

Dječak ubica, čije saslušanje su branioci Vladimira i Miljane Kecmanović danas ponovo tražili, tokom prethodnog je priznao da je masakr počinio iz dva očeva pištolja koja je dva dana prije zločina prebacio u svoju sobu.

"Ako se dobro sjećam, u 8.02 sam fotografisao oružje u dnevnoj sobi, uzeo sam ranac, ubacio oružje u njega i krenuo u školu. Planirao sam da zakasnim taj dan na prvi čas da bi djeca bila u učionici. Nisam baš zacrtao, ali sam planirao da dođem baš pred kraj", izjavio je navodno dječak-ubica.

Podsjetimo, on je tada izjavio i da su roditelji od njega stalno zahtijevali da u svemu bude najbolji, a navodno je rekao i da vjerovatno kobnog dana ne bi pucao da nije "tako dobro gađao u streljani", ali i da otac nije imao pištolje.

Vladimir i Miljana Kecmanović, podsjetimo, poslije prvog suđenja bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, alli je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

