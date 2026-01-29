logo
Novi dokazi u slučaju Kecmanovića: Poruke majke i dječaka ubice ključne za dalji tok slučaja

Tužilaštvo je danas sudu predočilo i da se radi brzog i efikasnog postupka pročitaju iskazi svjedoka uključujući i iskaz maloljetnog ubice, koji je već dva puta saslušavan.

Novi dokazi na suđenju roditeljima dječaka ubice iz Beograda Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je danas sudskom vijeću, pred kojim je počelo ponovljeno suđenje Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloljetnog ubice koji je 3. maja 2023. ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbjeđenja Osnovne škole "Vladislav Ribnikar", da se kao dokaz izvedu poruke koje su dječak ubica i njegova majka razmjenjivali preko aplikacije whatsapp, a koje dokazuju neadekvatno reagovanje roditelja na probleme i potrebe djeteta.

Kako saznaju domaći mediji, osim ovog dokaza koji do sada nije izvođen pred sudom, tužilaštvo je predložilo i da se izvede devet diskova na kojima su snimci Vladimira Kecmanovića, kao i dokaz o tome zbog čega nije služio vojni rok, ali i drugi dokazi iz PU za grad Beograd, koji se tiču oca maloljetnog ubice.

"Očigledno je da će tužilaštvo dokazima koji su predlagani i ranije, ali do sada nisu izvođeni, ukazivati na to kakve su ličnosti Vladimir i Miljana Kecmanović, a samim tim i kako su odgajali dijete koje je postalo masovni ubica sa 13 godina. Ovo je naročito važno za postupak, jer oni u svojim odbranama tvrde da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", kao i da su bili brižni i požrtvovani roditelji", kaže izvor.

Kako otkriva izvor, tužilaštvo je danas sudu predočilo i da se radi brzog i efikasnog postupka pročitaju iskazi svjedoka uključujući i iskaz maloljetnog ubice, koji je već dva puta saslušavan.

"Više javno tužilaštvo je takođe, predložilo da se ponovo izjasne svjedoci oštećeni", kaže izvor.

Podsjetimo, prvom presudom Vladimir i Miljana Kecmanović bili su osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora, ali je tu presudu ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio novo suđenje.

Prva odluka koju je veće jutros donijelo, jeste da suđenje na prijedlog tužilaštva, bude zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloljetnih oštećenih. Suđenju prisustvuju roditelji ubijene djece, dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kao i glavni tužilac Nenad Stefanović.

Suđenje je u toku.

(Kurir/MONDO)

