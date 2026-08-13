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Uhapšen muškarac iz Kozarske Dubice zbog sumnje na pedofiliju

Uhapšen muškarac iz Kozarske Dubice zbog sumnje na pedofiliju

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Policija je na području Kozarske Dubice uhapsila D.K. zbog sumnje da je putem interneta pristupao materijalima na kojima je seksualno zlostavljanje djece. Oduzeti računari, telefoni i drugi digitalni uređaji.

hapšenje lisice Izvor: Shutterstock

D.K. je uhapšen danas na području opštine Kozarska Dubica zbog sumnje da je putem interneta pristupao materijalima na kojima je seksualno zlostavljanje djece, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema navodima policije, D.K je osumnjičeno da je u prethodnom periodu, koristeći internet i specijalizovane programe za dijeljenje datoteka, svjesno pristupalo materijalima koji sadrže dječiju pornografiju.

Na osnovu naredbe nadležnog suda, izvršeni su pretresi kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje osumnjičeni koristi.

Tokom pretresa policija je pronašla i oduzela računare, tablet-računare, mobilne telefone, memorijske kartice i druge uređaje za čuvanje digitalnih podataka, kao i foto i video-materijal.

Akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Prijedor.

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Tagovi

Kozarska Dubica seksualno zlostavljanje djeca hapšenje pedofilija

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