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Oglasila se policija: Državljanin BiH uhapšen u Herceg Novom zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnog sina

Oglasila se policija: Državljanin BiH uhapšen u Herceg Novom zbog sumnje na seksualno zlostavljanje maloljetnog sina

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Državljanin BiH, sa boravkom u Herceg Novom, uhapšen je zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnog sina nakon što ga je prijavila supruga i određen mu je jednomjesečni pritvor, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Herceg Novi: Državljanin BiH uhapšen zbog zlostavljanja djeteta Izvor: Natalya Volchenkova/shutterstock

Osumnjičeni se tereti da je počinio krivična djela nedozvoljene polne radnje i obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina.

Policija je postupala po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, a kako su naveli kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je osumnjičeni krivična djela počinio u porodičnom stanu u Herceg Novom.

Iz policije su naveli da je oca djeteta prijavila policiji njegova supruga 17. jula i da je on istog dana uhapšen, ali da se do sada nisu oglašavali u vezi sa ovim slučajem kako bi zaštitili identitet i dostojanstvo maloljetne žrtve i spriječili njenu sekundarnu viktimizaciju.

"Na ogromno interesovanje medija, ovim potvrđujemo da se događaj desio, kako bi javnost znala da je osumnjičeno lice policija pronašla i lišila slobode istog dana", navedeno je u saopštenju.

Iz Uprave policije su istakli da je djetetu odmah nakon prijave pružena stručna pomoć i podrška, te da se ono nalazi sa majkom.

Osumnjičeni se trenutno nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, nakon što mu je određen jednomjesečni pritvor, a policija je apelovala da se prilikom izvještavanja ne objavljuju detalje koji bi mogli da otkriju identitet djeteta.

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Tagovi

seksualno zlostavljanje djeca hapšenje Crna Gora

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