Poznata imena na kompenzacijskim listama za predstojeće Opšte izbore

Kompenzacione liste za sve nivoe vlasti objavljene su u Službenom glasniku BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Centralna izborna komisija ovjerila je kompenzacione liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske:

Kompenzacionu listu najveće stranke u Srpskoj, SNSD-a, kao i na prethodnim izborima nosi Srđan Mazalica, dok su iza njega Elvida Vujić i Suzana Gašić. Na čelu liste SDS-a nalazi se Sonja Karadžić-Јovićević, kćerka prvog predsjednika Republike Srpske, a prati je Velimir Andrić.

Јednu od najjačih opozicionih stranaka, Pokret „Sigurna Srpska“, predvodi Veljko Borovina, dok je drugo mjesto pripalo Sanji Grubačić.

U pojedinim partijama i sami predsjednici žele da osiguraju, odnosno dodatnu povećaju šanse za poslanički mandat. Tako listu SPS-a nosi njen lider Goran Selak, Ujedinjenu Srpsku predvodi Nenad Stevandić, dok je Јelena Trivić prva ispred Narodnog fronta. Na vrhu liste novoosnovane stranke „Volja naroda Srpske“ nalazi se njen predsjednik Vlado Đajić.

Koalicionu listu Socijalističke partije, NDP-a i DEMOS-a predvodi lider DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, a drugo mjesto pripalo je Zdenki Gojković iz SP-a. Dosadašnja poslanica Liste za pravdu i red, Zagorka Grahovac, predvodiće kompenzacionu listu ove stranke, uz Đorđa Vučinića na drugom mjestu. Na čelu liste DNS–NDP nalazi se Dragan Brdar, a prati ga Bobana Marelj.

Kompenzacione liste za PD PS BiH:

Na čelu kompenzacione liste SNSD-a nalazi se Milorad Kojić, a iza njega su Sanja Vulić i Obren Petrović. Srpsku demokratsku stranku (SDS) predvodi Slavko Grbić, dok je nosilac liste Pokreta „Sigurna Srpska“ (PSS) Igor Radojičić, uz Miru Pekić na drugoj poziciji.

Kompenzacionu listu Ujedinjene Srpske predvodi Milan Petković, a slijedi ga Snježana Martić. Zajedničku listu Socijalističke partije i DEMOS-a nosi Nedeljko Јović, a iza njega su Јelena Kurtinović i bivši ministar u Vladi Srpske Duško Milunović.

Lider Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić prvi je na listi ove stranke, dok je drugo mjesto pripalo Maji Nešić.

Na čelu liste Liste za pravdu i red je Nenad Grković, a druga je Marija Topić Nikolić. Socijalističku partiju Srpske (SPS) predvodi Milan Unčanin, uz podršku Јelene Rodić. Narodni front u borbu za kompenzacione mandate ulazi sa Željkom Dubravcem na čelu liste, dok je nosilac kompenzacione liste novoosnovane stranke „Volja naroda Srpske“ Vitomir Popović.

Ko sve kreće u bitku za Palatu Republike?

Za funkciju predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske boriće se ukupno 12 kandidata ispred političkih subjekata, koalicija i kao nezavisni kandidati.

Kandidati za predsjednika Republike, pored aktuelnog premijera Srpske Save Minića iz SNSD-a i lidera SDS Branka Blanuše, je i Bogdan Јovanović, koji je lider "Stranke Život".

Kada je riječ o kandidatima za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, u toj trci je pet kandidata i to Ivan Begić iz SDP-a te Igor Balukčić iz HDZ-a 1990.

Pored njih, u izbornoj trci za funkciju potpredsjednika Srpske nalaze se i Franjo Јukić iz koalicije (HDZ BiH, HSP BiH, HKDU, HSP AS, HDU, HSP HB, HRAST), Ivo Kamenjašević iz Hrvatske seljačke stranke (HSS), kao i Marko Јorgić, koji je nezavisni kandidat.

Za poziciju potpredsjednika Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda na ovjerenim listama CIK-a nalaze se četiri kandidata. To su Ramiz Salkić iz SDA, Begija Smajić iz Stranke za BiH, Јusuf Arifagić iz političke stranke Narod i pravda (NiP), kao i Ćamil Duraković koji nastupu sa statusom nezavisnog kandidata.

(RTRS/Mondo)