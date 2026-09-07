logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kriza u srednjim školama USK: Pregovori propali, protesti zakazani za 10. septembar, a generalni štrajk za 21. septembar

Kriza u srednjim školama USK: Pregovori propali, protesti zakazani za 10. septembar, a generalni štrajk za 21. septembar

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvratk, 10. septembar, najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom Vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju.

zamagljena slika učionice Izvor: Shutterstock

Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima.

Oni su i novu školsku godinu započeli jednočasovnim štrajkom upozorenja.

Iz kantonalnog Sindikata srednjeg obrazovanja podsjetili su da su pregovori, koji su počeli u julu, obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak.

Iz kantonalnog Ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji.

Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

USK srednja škola obrazovanje štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ