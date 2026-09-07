Kriza u srednjim školama USK: Pregovori propali, protesti zakazani za 10. septembar, a generalni štrajk za 21. septembar

Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za četvratk, 10. septembar, najavili su proteste, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom Vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju.

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Prosvjetni radnici traže da bude donesen pravilnik o ocjenjivanju i napredovanju, da budu usvojeni pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje, te izjednačavanje prava sa ostalim budžetskim korisnicima.

Oni su i novu školsku godinu započeli jednočasovnim štrajkom upozorenja.

Iz kantonalnog Sindikata srednjeg obrazovanja podsjetili su da su pregovori, koji su počeli u julu, obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak.

Iz kantonalnog Ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju, prenijeli su federalni mediji.

Prosvjetari su generalni štrajk najavili za 21. septembar.