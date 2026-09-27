Sutra svečano otkrivanje spomenika knezu Lazaru u Banjaluci

Spomenik knezu Lazaru u Banjaluci biće svečano otkriven 28. septembra u 19 časova na raskrsnici u naselju Lazarevo.

Izvor: mondo.ba

U Banjaluci će sutra, 28. septembra, biti svečano otkriven spomenik knezu Lazaru, na jednoj od najprometnijih raskrsnica na ulazu u grad.

Svečanost će početi u 19 časova, na raskrsnici Bulevara srpske vojske i ulica Knjaza Miloša, Braće Pišteljića i Ivana Gorana Kovačića, u naselju Lazarevo.

Povodom otkrivanja spomenika biće priređen i kulturno-umjetnički program na parkingu preko puta "Lesnine", a građani su pozvani da prisustvuju svečanosti.

U programu će učestvovati srpski glumac Ivan Vučković, koji će predstaviti kneza Lazara i period koji je prethodio Kosovskom boju.

Nastupiće i umjetnica Ivana Žigon, kao i Milica Dosković, vokalna solistkinja i članica hora Opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, koja je posebnu pažnju javnosti privukla izvođenjem pjesme "Ne dam".

Muzički dio programa upotpuniće Anđela Kulić, koja će izvesti etno pjesme inspirisane Kosovom i Metohijom.

Statua kneza Lazara postavljena je na kružnom toku u Lazarevu, na raskrsnici Bulevara srpske vojske i ulica Knjaza Miloša, Ivana Gorana Kovačića i Braće Pišteljića.

Na lokaciji je trenutno postavljena zaštitna ograda, dok će spomenik zvanično biti otkriven tokom sutrašnje svečanosti.

Spomenik knezu Lazaru treći je spomenik srednjovjekovnim srpskim vladarima koji je postavila Gradska uprava Banjaluke.

Prethodno su u gradu postavljeni spomenici kralju Tvrtku I Kotromaniću i Kulinu banu.

Knez Lazar Hrebeljanović bio je srpski srednjovjekovni vladar iz 14. vijeka i jedna od centralnih ličnosti srpske istorije i tradicije vezane za Kosovsku bitku.

Poginuo je 1389. godine u Kosovskoj bici, a njegovo mjesto u istoriji i kulturnom pamćenju dodatno je oblikovano kroz tradiciju i književna djela koja su nastala nakon bitke.

Istorijski je vezan za prostor srednjovjekovne Srbije, dok nema poznatih istorijskih podataka da je knez Lazar ikada boravio na području današnje Banjaluke ili Bosne i Hercegovine.

Svečano otkrivanje spomenika zakazano je za sutra u 19 časova, a organizatori su pozvali građane da prisustvuju programu.