Saobraćajka u Banjaluci: Vozač izgubio kontrolu, pa udario djevojčicu na trotoaru

Kod Gradskog mosta u Banjaluci dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povrijeđeno dijete.

Izvor: MONDO/Dragana Božić



U ovoj nezgodi učestvovala su dva vozila, javlja RTRS.

Prema informacijama sa terena, do udesa je došlo kada je jedan od vozača izgubio kontrolu nad vozilom.

Vozač je izazvao udes zbog korišćenja mobilnog telefona koji mu je ispao iz ruke nakon čega je izgubio kontrolu nad vozilom, prešao preko trotoara, udario djevojčicu a zatim u drugi automobil i završio na drugoj strani kolovoza.

Na terenu je ekipa Hitne pomoći a očekuje se i policijska patrola nakon čega će biti poznate tačne okolnosti i uzrok nezgode.

Zbog ove nezgode, u ovom dijelu grada stvorile su se velike gužve, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.

(Mondo)