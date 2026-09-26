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Požar na Čvrsnici još nije ugašen: Aktivna žarišta i nakon kiše

Požar na Čvrsnici još nije ugašen: Aktivna žarišta i nakon kiše

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Požar na Čvrsnici, koji je aktivan već dvije sedmice, nije u potpunosti ugašen. Aktivna žarišta i dalje su prisutna na nepristupačnim dijelovima terena.

čvrsnica požar Izvor: Facebook/Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ

Požar na Čvrsnici, koji je aktivan već dvije sedmice, nije u potpunosti ugašen i pored kiše koja je prethodnog dana padala na ovom području.

Prema informacijama Civilne zaštite Jablanica, na pojedinim dijelovima požarišta i dalje su prisutna aktivna žarišta, a ekipa Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica nalazi se na terenu.

Iz Uprave za civilnu zaštitu Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da se žarišta posebno nalaze na nepristupačnim dijelovima terena, što dodatno otežava gašenje.

Aktivna žarišta prisutna su i u korijenu šume Kleke, gdje je gašenje od početka bilo otežano zbog konfiguracije terena.

Kiša je, ipak, značajno pomogla u gašenju požara, dok su u akciji gašenja povremeno učestvovali i kanaderi iz Hrvatske.

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