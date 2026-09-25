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Skup u Banjaluci: Građani podržali studente iz Srbije

Skup u Banjaluci: Građani podržali studente iz Srbije

Autor Dušan Volaš
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Nakon napada i privođenja u Brčkom, Višegradu i Doboju, građani Banjaluke okupili su se kako bi pružili podršku studentima iz Srbije.

Građani Banjaluke podržali studente iz Srbije Izvor: Gerila.info

Na mirnom okupljanju u centru grada, Banjalučani su nosili transparente kojima su jasno poručili da osuđuju svaki vid nasilja i represije.

"Spekulativno je i ne možemo sad tvrditi da su napadi planirani, tu može biti elemenata spontanosti. Međutim, način na koji su se nadležni organi odnosili prema studentima koji su bili na svojoj turi je definitivno, možemo reći, pretjeran, pa čak nepotreban i brutalan", rekao je jedan od prisutnih u Parku "Petar Kočić".

Podsjećamo, studenti iz Srbije, okupljeni oko inicijative "Student u svakom selu" i izborne liste "Studenti pobeđuju", otkazali su dolazak u Banjaluku koji je bio planiran za danas, 25. septembar, nakon događaja koji su pratili njihov obilazak više gradova u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.

Njihova posjeta Banjaluci bila je planirana u okviru karavana tokom kojeg su studenti trebalo da razgovaraju sa građanima i predstavljaju program svoje izborne liste na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Otkazivanje dolaska objavljeno je 24. septembra, a prethodilo mu je nekoliko događaja u gradovima koje su posjetili.

Prema njihovim riječima, nakon događaja tokom obilaska procijenili su da u postojećim okolnostima više ne mogu odgovorno da nastave aktivnosti.

"Odlazimo sa još većim poštovanjem prema ljudima koji su nas dočekali i sa zahvalnošću za svaku lijepu riječ. Posebno smo zahvalni ljudima koji su bili uz nas u najvećim neprilikama", naveli su.

Prema ranije objavljenom planu studenata, obilazak je obuhvatao Bijeljinu, Brčko, Trebinje, Doboj, Višegrad, Banjaluku, Bratunac i Zvornik.

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Tagovi

studenti Srbija Banjaluka Republika Srpska

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