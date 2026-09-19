Škrbić: Ogromno interesovanje stranih studenata za Univerzitet u Banjaluci, posebno iz Kine i Indije

Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banjaluci Ranko Škrbić izjavio je da je ogromno interesovanje stranih studenata za studiranje na ovom univerzitetu.

Izvor: Srna

Škrbić je istakao da ova ustanova mora biti spremna da se još više otvori u tom pravcu jer će to doprinijeti boljoj međunarodnoj prepoznatljivosti.

"Enormni su zahtjevi za obrazovanjem iz inostranstva, posebno iz Kine i Indije. Oni više traže nego što mi možemo da ponudimo. Da imamo mogućnosti da ponudimo 100 programa došlo bi 100 puta 100 studenata na tih 100 programa u Banjaluku", rekao je Škrbić u podkastu Srne.

On je naglasio da, dovodeći strane studente i radeći sa njima Univerzitet u Banjaluci, a time i Republika Srpska, jača vlastite kapacitete, te nudi i bolji i veći kvalitet domaćim studentima.

"Edukacija i obrazovanje moraju biti prioritet ove države i to je daleko profitabilnije nego bilo koja industrijska grana u ovom trenutku", istakao je Škrbić.

Škrbić je naveo da Univerzitet u Banjaluci u dva upisna roka ove godine ima blago povećanje broja studenata u odnosu na prethodnu godinu.

"Na Medicinskom fakultetu već petu godinu zaredom imamo strane studente, a ove godine i veliku zainteresovanost za novi studijski program Sestrinstvo. To će značiti novih 250, 300 studenata, tako da će se ta međunarodna verifikacija osjetiti u gradu što značajno doprinosi boljoj vidljivosti i međunarodnoj prepoznatljivosti Univerziteta u Banjaluci", istakao je Škrbić.

On je ocijenio je da su ugledni svjetski univerziteti postali veliki jer su otvorili vrata stranim studentima i omogućili im da studiraju kod njih kroz atraktivne programe.

"Mi moramo biti spremni da se otvorimo u tom pravcu", poručio je Škrbić.

(Srna)