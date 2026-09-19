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Cijeli svijet bruji o snimku Putina kako glasa preko interneta (Video)

Cijeli svijet bruji o snimku Putina kako glasa preko interneta (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Snimak ruskog predsjednika Vladimira Putina kako onlajn glasa na izborima postao je apsolutni hit na društvenim mrežama, jer ne samo da se unio u monitor žmirkajući kao da mu hitno trebaju naočare, već su svi u uglu njegovog ekrana primijetili i jedan detalj.

Snimak glasanja Putina Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin glasao je onlajn na izborima za novi saziv Državne dume, ali je sam snimak glasanja na društvenim mrežama privukao mnogo više pažnje nego njegova politička poruka.

Na videu koji su objavili ruski državni mediji, Putin se vidi za svojim računarom dok pokušava da elektronski glasa. Približio se monitoru, žmirkao u ekran i veoma koncentrisano pratio svaki korak prije nego što je konačno uspio da pošalje svoj glas.

Zatim je zadovoljno reagovao na potvrdu da je glasanje uspješno snimljeno.

Video se brzo proširio na X-u, gdje su korisnici odmah primijetili način na koji Putin gleda u ekran. Mnogi su se našalili da ruskom predsjedniku hitno trebaju naočare jer žmirka i približava se monitoru da bi pročitao šta je na njemu napisano.

Čitava scena je brzo postala svojevrsni mem na temu „kako stariji ljudi koriste računare“. Korisnici su se šalili na račun njegove koncentracije, pažljivog kliktanja mišem i gledanja u ekran izbliza.

Naravno, iz videa se ne može zaključiti da li Putin zaista ima problema sa vidom. To su šale i komentari koji su se proširili društvenim mrežama.

Da li ni njegov Windows nije aktiviran?

Pažljivi posmatrači su primijetili još jedan detalj. U uglu Putinovog monitora nalazi se poznato upozorenje "Aktiviraj Windows". Neki korisnici smatraju da su zapadne sankcije konačno stigle do predsjedničkog računara, dok su drugi jednostavno iznenađeni što ruski predsjednik radi na neaktiviranom Windows-u.

Majkrosoft je, podsjećanja radi, obustavio novu prodaju svojih proizvoda i usluga u Rusiji nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Izbori za svih 450 poslanika Državne dume održaće se od 18. do 20. septembra. Ovo su prvi ruski parlamentarni izbori od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. Glasanje se odvija i na teritorijama Ukrajine pod ruskom okupacijom, što Ukrajina i Evropska unija smatraju nezakonitim.

(Mondo.rs)

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