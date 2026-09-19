Tramp objavio sporazum sa Danskom i Grenlandom: SAD preuzimaju trajnu kontrolu nad bezbjednošću

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbjeđuje trajna kontrola nad bezbjednosnim i drugim pitanjima na Grenlandu.

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"Sjedinjene Američke Države su postigle sporazum sa Kraljevinom Danskom i Grenlandom koji SAD daje trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu", naveo je Tramp na društvenoj mreži Istina.

Prema njegovim riječima, sporazum predviđa da nijedan protivnik SAD ubuduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona, prenosi RTRS.

"Pored toga, od sada pa nadalje, nijedan protivnik SAD neće moći ikada da ima bazu na Grenlandu, vojno prisustvo na Grenlandu, niti da vrši osjetljiva ulaganja na Grenlandu, bez našeg izričitog pismenog odobrenja", istakao je američki lider.

Tramp je naveo da sporazum neće imati finansijski trošak za SAD i opisao ga kao sporazum sa "neograničenim rokom trajanja".

"Po mom nalogu, sarađivali smo sa predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Države zauvijek imati potpunu mogućnost da preduzmu sve što je neophodno na Grenlandu radi osiguranja i odbrane bezbjednosti Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država", dodao je Tramp.

Američki predsjednik je rekao da će SAD odmah započeti proces razvoja značajnog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama na Grenlandu i da će u tom procesu sarađivati sa stanovnicima tog arktičkog područja.

"Veoma smo počastvovani i ponosni na ono što se upravo dogodilo, a sve ono što je danas dogovoreno biće od velikog značaja za američki narod. Odmah ćemo započeti proces uspostavljanja značajnog vojnog prisustva u odgovarajućem dijelu Grenlanda - a takvih dijelova ima mnogo. Sarađivaćemo sa narodom Grenlanda na tom razvoju i izgradnji. Ovo rješenje je odlično za Sjedinjene Američke Države, Dansku, Grenland i sve naše saveznike", poručio je Tramp.

On je istakao strateški značaj Grenlanda i rekao da su američki predsjednici više od jednog vijeka bili svjesni njegove važnosti, ali da, kako tvrdi, nijedan prije njega nije uspio da trajno riješi to pitanje.

Dodao je da je ponosan što je predsjednik koji je, kako je naveo, "trajno i konačno riješio ovu veoma važnu situaciju".

"Ovo je ostvarenje sna za Sjedinjene Američke Države - sna koji je veoma važan, istorijski i poseban... Radujemo se saradnji sa divnim narodom Danske i Grenlanda na izgradnji veličanstvene budućnosti vezane za ovu veliku i strateški izuzetno važnu teritoriju", zaključio je američki predsjednik.

(Mondo)