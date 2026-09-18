Širili lažne informacije da je maloljetnik sa pištoljem ušao u školu: Uhapšen muškarac u Nišu, oglasio se MUP

Zbog širenja lažne vijesti na mrežama da je jedan srednjoškolac u Nišu donio pištolj i spisak za odstrjel, uhapšen je M. J. (47). Prijava je podnijeta i protiv B. I. (53), od koga je preuzeo objavu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. J. (1979) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda, dok je protiv B. I. (1973) iz ovog grada, osumnjičenog za isto krivično djelo, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku.

M. J. se sumnjiči da je sa svog profila na društvenim mrežama dijelio neistinite informacije da je maloljetni učenik jedne srednje niške škole donio pištolj u školu i da ima spisak za odstrjel, što je izazvalo uznemirenje roditelja i učenika.

Ovu objavu je, kako se sumnja, preuzeo sa profila B. I. koji je bio dostupan manjem broju ljudi.

M. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.