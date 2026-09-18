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Upozorenje češkog ministra: Evropa ulazi u novu energetsku krizu, najugroženiji centralni dio kontinenta

Upozorenje češkog ministra: Evropa ulazi u novu energetsku krizu, najugroženiji centralni dio kontinenta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Evropa ulazi u novu energetsku krizu od koje će najviše trpjeti zemlje centralnog dijela kontinenta, izjavio je češki ministar industrije i trgovine Karel Havliček.

gasovod Izvor: Shutterstock

"Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku dovode do naglog rasta cijena", rekao je Havliček na međunarodnoj konferenciji o energetskoj bezbjednosti u Pragu.

Havliček je energetsku krizu povezao sa rastom berzanskih cijena energenata, prenosi češka novinska agencija ČTK.

On je podsjetio da su veleprodajne cijene gasa u Evropi dostigle maksimum od kraja 2022. godine.

Havliček je rekao da je Evropa napravila greške i prebrzo uvela određene promjene.

"Zbog toga smo izgubili 20 godina. Biće potrebno nešto manje vremena da se situacija popravi. Moramo da stabilizujemo Evropu smanjenjem zavisnosti i stvaranjem novih izvora energije", dodao je Havliček.

On je dodao da češka Vlada spremna da odredi maksimalne cijene električne energije za proizvođače i dobavljače u slučaju daljeg rasta cijena na tržištu energenata.

"Ova mjera neće uticati na državni budžet", napomenuo je Havliček.

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