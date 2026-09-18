Počinje najveći festival piva na svijetu: Minhen spreman za spektakl, krigla i do 15,90 evra

U Minhenu u subotu počinje Oktoberfest, a organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posjetilaca, piše "Bild".

Izvor: Alexey Vitvitsky / Sputnik / Profimedia

List navodi da će ovo, 191. izdanje festivala trajati do 4. oktobra, uz podsjećanje da je prošle godine zbog velikog broja posjetilaca u više navrata bio ograničavan pristup prostoru na kojem se održava Oktobarfest.

Svečana povorka pivara, ugostitelja i osoblja festivala počeće sutra nešto poslije 10.30 časova, a više od 1.000 učesnika krenuće od Sendlinger tora prema prostoru na kojem se održava Oktoberfest.

U podne će gradonačelnik Minhena Dominik Krauze u šatoru Šotenhamel otvoriti prvo bure piva.

Drugog dana Oktoberfesta biće održana još veća povorka, u kojoj će učestvovati oko 9.000 ljudi u tradicionalnim bavarskim nošnjama i 60 svečano ukrašenih vozila.

Na ovogodišnjem Oktoberfestu posjetiocima će prvi put biti predstavljene i nove atrakcije, među kojima je vrteška visoka 42 metra, sa dvije gondole, kao i "Ribarsko selo" sa pokretnim preprekama i 3D efektima.

U dijelu prostora pod nazivom "Stari Oktoberfest", posjetioci mogu da vide tradicionalne nošnje i uživaju u starinskom ambijentu.

Cijena litarske krigle piva ove godine kreće se od 14,80 do 15,90 evra, što je u prosjeku oko 2,5 odsto više nego prošle godine.

Oktoberfest ove godine donosi i filmsku novinu, jer će se na prostoru Terezijenvize snimati "Netfliksova" romantična komedija, za koju je ranije traženo oko 4.000 statista.

Organizatori navode da nošenje tradicionalne bavarske odjeće nije obavezno, iako su kožne pantalone i ženska haljina "dirndl" među najprepoznatljivijim simbolima festivala.