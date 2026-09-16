Oktobarfest obara nove rekorde: Cijena piva petostruko viša nego prije 30 godina

Cijena piva na čuvenom "Oktobarfestu" u Minhenu ove godine je petostruko veća u odnosu na cijenu koja je bila 1985. godine, rekao je službenik Unikredit banke u Njemačkoj Andreas Res.

Izvor: Alexey Vitvitsky / Sputnik / Profimedia

Cijena piva uvijek je bila tema rasprave, pošto je drastično rasla u proteklih nekoliko godina, prenosi njemačka DPA.

Posjetioci će ove godine morati da plate 15,61 evro za tradicionalnu kriglu piva, što je povećanje od 2,4 odsto u odnosu na prošli godinu.

Minhenski "Oktobarfest" za koji se smatra da je jedan od najvećih festivala piva na svijetu treba da bude otvoren u subotu, 19. septembra, kada će gradonačenik tog bavarskog grada Dominik Krojs otvoriti prvo bure.

Očekuje se da će čuveni festival i ove godine privući više miliona posjetioca iz raznih dijelova svijeta.

(Srna)