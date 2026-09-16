Dobre vijesti za planetu: Ozonska rupa najmanja u posljednjih nekoliko decenija

Ozonska rupa prošle godine bila je četiri do pet puta manja nego 1992. godine, navodi Svjetska meteorološka organizacija.

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Ozonska rupa iznad Zemlje tokom prošle godine bila je najmanjeg promjera u posljednjih nekoliko decenija, saopšteno je iz Svjetske meteorološke organizacije (SMO).

U izvještaju objavljenom povodom Svjetskog dana ozona navodi se da su dubina i širina ozonske rupe drugu godinu zaredom bile značajno manje nego u periodu od 1990. do 2010. godine.

Prema podacima SMO, ozonska rupa prošle godine bila je četiri do pet puta manja nego 1992. godine.

Iz organizacije navode da je na godišnju promjenu djelimično uticala prirodna atmosferska pojava, ali da je ključni faktor višedecenijsko smanjenje količine supstanci koje oštećuju ozon.

Među njima su hlorofluorougljenici (CFC), koji su se ranije koristili u frižiderima, klima-uređajima, protivpožarnim pjenama i sprejevima za kosu.

Generalna sekretarka SMO Selest Saulo ocijenila je da je riječ o uspješnoj ekološkoj priči, prenosi njemačka DPA.

Ona je istakla da se ozonski omotač oporavlja od 2000. godine i da se njegov potpuni oporavak može očekivati u narednim decenijama.