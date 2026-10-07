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Putin razgovarao sa predsjednikom Irana: Moskva spremna da povuče potez zbog tenzija Teherana i Vašingtona

Putin razgovarao sa predsjednikom Irana: Moskva spremna da povuče potez zbog tenzija Teherana i Vašingtona

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Putin i Pezeškijan razgovarali su o strateškoj saradnji Rusije i Irana, ali i diplomatskim naporima za smanjenje tenzija između Teherana i Vašingtona.

Putin razgovarao sa predsjednikom Irana Izvor: miss.cabul/Shutterstock

Predsjednici Rusije i Irana, Vladimir Putin i Masud Pezeškijan, razgovarali su o odnosima dvije zemlje i diplomatskim naporima za smanjenje tenzija između Teherana i Vašingtona.

Značaj nastavka bilateralne i strateške saradnje Irana i Rusije istaknut je tokom današnjeg telefonskog razgovora iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana i ruskog predsjednika Vladimira Putina, upriličenog povodom Putinovog rođendana, prenio je trend.az.

O razgovoru je izvijestio informativni portal predsjednika Irana.

Pezeškijan je ukazao na kontinuirani razvoj odnosa Teherana i Moskve, naglašavajući značaj nastavka i jačanja bilateralne saradnje u različitim oblastima, kao i nastavka tog puta u interesu oba naroda.

Putin se osvrnuo na saradnju Teherana i Moskve u okviru sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu dvije zemlje i istakao da se ona nastavlja uprkos dešavanjima u regionu.

Govoreći o naporima pojedinih zemalja da posreduju i doprinesu smanjenju tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Putin je rekao da Rusija podržava te diplomatske inicijative.

Dodao je da Iran može da računa na spremnost Moskve da i sama preduzme korake u tom pravcu.

Putin je takođe naglasio značaj održavanja bliske saradnje između Teherana i Moskve.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Vladimir Putin Masud Pezeškijan Iran Rusija

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