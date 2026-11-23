Prosječna plata u Srpskoj dostigla je 1.735 KM, dok je inflacija 6,8 odsto. Saznajte gdje su najveće zarade i šta je najviše poskupjelo.

Izvor: Shuterstock

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj u oktobru 2026. godine iznosila je 1.735 KM, što je nominalno 11,3 odsto više nego godinu ranije. Međutim, rast cijena umanjio je povećanje primanja, pa je realni godišnji rast plata iznosio 4,2 odsto, dok je inflacija dostigla 6,8 odsto.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosječna neto plata u odnosu na septembar nominalno je povećana za 0,5 odsto, ali je realno smanjena za 0,4 odsto.

Prosječna bruto plata u oktobru iznosila je 2.680 KM.

Najveće plate u stručnim djelatnostima, najniže u ugostiteljstvu

Najviša prosječna neto plata isplaćena je u oblasti stručnih, naučnih i tehničkih djelatnosti i iznosila je 2.375 KM.

Na drugoj strani, najniža prosječna primanja zabilježena su u hotelijerstvu i ugostiteljstvu, odnosno djelatnostima pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, gdje je prosječna plata iznosila 1.326 KM.

U odnosu na oktobar prošle godine, nominalni rast plata zabilježen je u svim djelatnostima.

Najveće povećanje registrovano je u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima, za 20,4 odsto, zatim u zdravstvu i socijalnom radu, za 20,1 odsto, te obrazovanju, gdje su plate nominalno porasle za 14,1 odsto.

Potrošačke cijene u Republici Srpskoj u oktobru bile su za 0,9 odsto više nego u septembru, dok je godišnja inflacija iznosila 6,8 odsto.

Od ukupno 12 glavnih kategorija proizvoda i usluga, u 11 je zabilježen godišnji rast cijena, dok je samo u jednoj kategoriji registrovano pojeftinjenje.

Najveći rast cijena zabilježen je u prevozu, čak 31,3 odsto, prvenstveno zbog poskupljenja goriva i maziva za automobile za 55,4 odsto.

Troškovi stanovanja porasli su za 12,9 odsto. U okviru te kategorije tečna goriva poskupjela su za 31,4 odsto, a gas u bocama za 24,8 odsto.

U zdravstvu su cijene povećane za 9,1 odsto, pri čemu je posebno izražen rast cijena bolničkih usluga od 139,1 odsto.

Restorani i hoteli skuplji su za 5,1 odsto, dok su usluge u ugostiteljskim objektima poskupjele za 5,9 odsto.

Poskupjeli povrće, putovanja i usluge lične njege

Godišnji rast cijena zabilježen je i u drugim kategorijama:

Rekreacija i kultura: 4,8 odsto, uz poskupljenje putnih aranžmana od 8,6 odsto.

Alkoholna pića i duvan: 3,1 odsto, pri čemu je duvan skuplji za 4,7 odsto.

Ostali proizvodi i usluge: 2,7 odsto, uz rast cijena nakita i satova od 11,9 odsto i usluga lične njege od 11 odsto.

Komunikacije: 1,9 odsto, uz povećanje cijena telekomunikacionih usluga od dva odsto.

Namještaj i pokućstvo: 1,3 odsto, dok su manji kućanski aparati skuplji za 3,8 odsto.

Obrazovanje: 1,1 odsto, uz rast cijena predškolskog obrazovanja od šest odsto.

Hrana i bezalkoholna pića: 0,1 odsto, pri čemu je povrće poskupjelo za 13,6 odsto, a riba za 7,1 odsto.

Jedino pojeftinjenje na godišnjem nivou zabilježeno je u kategoriji odjeće i obuće, gdje su cijene niže za 4,8 odsto, usljed sezonskih sniženja tokom godine.

Industrijska proizvodnja manja za 6,6 odsto

Dok plate nominalno rastu, industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj bilježi pad.

U prvih deset mjeseci ove godine kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja bila je 6,6 odsto manja nego u istom periodu 2025. godine.

Posmatrano samo za oktobar, proizvodnja je na godišnjem nivou smanjena za četiri odsto.

Ipak, desezonirani podaci pokazuju da je u odnosu na septembar industrijska proizvodnja porasla za 1,7 odsto.

Broj zaposlenih u industriji u oktobru povećan je za 0,2 odsto u odnosu na prethodni mjesec, ali je za 2,6 odsto manji nego u oktobru prošle godine.

U poređenju sa prosječnim brojem zaposlenih u industriji tokom 2025. godine, zabilježen je pad od 3,4 odsto.

Uvoz raste znatno brže od izvoza

Podaci o spoljnotrgovinskoj razmjeni pokazuju da je Republika Srpska od januara do oktobra 2026. godine izvezla robu vrijednu 4,468 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 0,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Istovremeno, uvoz je dostigao 6,873 milijarde KM, uz rast od 9,2 odsto.

To znači da je spoljnotrgovinski deficit u prvih deset mjeseci iznosio 2,405 milijardi KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 65 odsto.

Samo u oktobru izvoz je iznosio 528 miliona KM, što je 7,9 odsto više nego godinu ranije, dok je uvoz dostigao 790 miliona KM, uz rast od 11,5 odsto.

Pokrivenost uvoza izvozom u oktobru iznosila je 66,9 odsto.

Srbija najveći izvozni partner Srpske

Najviše robe iz Republike Srpske u prvih deset mjeseci izvezeno je u Srbiju, u vrijednosti od 834 miliona KM, što čini 18,7 odsto ukupnog izvoza.

Na drugom mjestu je Hrvatska, sa 713 miliona KM, odnosno 15,9 odsto ukupnog izvoza.

Srbija je istovremeno bila i najveći uvozni partner, sa robom vrijednom 1,140 milijardi KM, odnosno 16,6 odsto ukupnog uvoza.

Slijedi Italija, iz koje je uvezeno robe vrijedne 1,066 milijardi KM, što predstavlja 15,5 odsto ukupnog uvoza.

Kada je riječ o strukturi robne razmjene, najveće učešće u izvozu imala je električna energija, sa 426 miliona KM ili 9,5 odsto ukupnog izvoza.

U uvozu su prednjačila naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih, čija je vrijednost dostigla 607 miliona KM, odnosno 8,8 odsto ukupnog uvoza.