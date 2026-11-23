U novim ruskim napadima na Kijevsku oblast poginulo je najmanje 12 osoba, a najviše žrtava zabilježeno je u urušavanju stambene zgrade u Dimeru, gdje je stradalo devetoro ljudi.

Izvor: X/@SESU_UA

Najmanje 12 ljudi poginulo je u ruskim napadima u Kijevskoj oblasti, od čega njih devetoro u djelimičnom urušavanju stambene zgrade, prema najnovijim podacima koje su lokalne vlasti objavile jutros.

Rusija je tokom posljednjih šest mjeseci intenzivirala napade na ukrajinski glavni grad, a mnogi strahuju da bi predstojeća zima mogla biti najteža od početka rata pre gotovo pet godina.

Tokom noći sa subote na nedjelju, u napadu na mjesto Dimer, koje se nalazi oko 45 kilometara sjeverno od Kijeva, pogođena je petospratnica, pri čemu je poginulo najmanje devet osoba.

Київщина: в селищі Димер зруйновано житловий будинок, під завалами можуть бути 7 людейРятувальники евакуювали 9 людей, серед них дитину. Ще одна дитина постраждала та госпіталізована.Тривають аварійно-рятувальні роботи та пошук людей. Інформація уточнюється. https://t.co/vPTTivy4sg — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)November 22, 2026

Snimci agencije AFP prikazuju spasioce kako pretražuju gomilu tinjajućih ruševina nakon djelimičnog urušavanja zgrade. Broj poginulih tokom noći stalno je rastao i do ranih jutarnjih sati u ponedjeljak dostigao devet, izjavio je guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko. Na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram naveo je da se potraga za eventualnim dodatnim žrtvama i dalje nastavlja.

Spasilački timovi uspeli su iz ruševina žive da izvuku dijete i 79-godišnju ženu, dodao je Tkačenko.

"Svijet mora prestati da okreće glavu"

U Višneveu su poginule još dvije osobe, a osam ih je povrijeđeno, kada je ruski dron pogodio supermarket, saopštio je regionalni guverner.

‼️#Харківщина: внаслідок російської атаки на Лозову виникли пожежі, постраждала жінкаУночі російські війська атакували реактивними безпілотниками приватний сектор і територію цивільного підприємства в Лозовій.Виникли дві пожежіНаразі всі пожежі ліквідовані. https://t.co/paEoTxmvSu — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA)November 22, 2026

Još jedna osoba poginula je kada je u napadu izbio požar u privatnoj kući u Biloj Cerkvi, dodao je on. Tokom noći s petka na subotu, Moskva je zasula Ukrajinu dronovima i projektilima, pri čemu je poginulo 11 ljudi, od kojih sedmoro u glavnom gradu. To se dogodilo nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao "bolnu" odmazdu Ukrajini zbog njenih nedavnih napada na Krimski most, javlja Index.

"Svijet mora prestati da okreće glavu. Osudite ovaj terorizam, pozovite Rusiju na odgovornost i delujte odmah kako biste zaustavili pokolj nevinih Ukrajinaca", poručio je na platformi Iks Dmitro Lubinec, ukrajinski komesar za ljudska prava.