Rusija navodno ukinula zabranu atentata na Volodimira Zelenskog.

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Ruska Federacija je navodno ukinula zabranu atentata na predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, prenosi "New York Post" pisanje ruskog portala "Bloknot".

Pored Zelenskog, zabrana atentata je navodno ukinuta i na članove Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine.

Ova odluka je, navodno, donijeta na zatvorenoj sjednici Savjeta bezbjednosti Rusije. Rat Ukrajine i Rusije traje skoro pet godina (sukob izbio 24. februara 2022. godine), ali navodno postoji prećutni dogovor obje strane da se ne pokušava atentat političkog vrha suprotne strane.

Na tom zatvorenom sastanku Savjeta bezbjednosti Rusije koji je održan 12. novembra, ruski zvaničnici su navodno tražili da se ukine zabrana atentata na Zelenskog. Poznati ruski vojni blogeri tvrde na svojim "Telegram" kanalima da su pojedini visoki ruski zvaničnici to tražili zbog aktuelnih ukrajinskih napada na Lenjingradsku oblast.

"Čvrst stav bezbjednosnih snaga pripisuje se i nemogućnosti postizanja dogovora sa Kijevom pod sadašnjim rukovodstvom. Ili će specijalne službe i Vazdušno-kosmičke snage dobiti zeleno svjetlo za gađanje bunkera i kolona vozila vođa kijevske hunte teškim hipersoničnim oružjem, ili ćemo nastaviti da plaćamo njihovu nekažnjivost životima naših građana i zapaljenim fabrikama“, navodi pomenuti ruski portal "Bloknot".

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