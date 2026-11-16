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Si, Putin i Tramp prvi put na trilateralnom sastanku: Peking najavljuje susret od "istorijskog značaja" 1

Si, Putin i Tramp prvi put na trilateralnom sastanku: Peking najavljuje susret od "istorijskog značaja"

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Lideri SAD, Kine i Rusije sastaće se u četvrtak u Šenženu, na marginama samita APEK-a.

Kina potvrdila sastanak Sija, Putina i Trampa Izvor: SHUTTERSTOCK/360B/Alexandros Michailidis/Youtube/PrintScreen

Predsednici Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije, Donald Tramp, Si Đinping i Vladimir Putin, sastaće se u četvrtak u 15.30 časova po lokalnom vremenu u Šenženu, na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), saopštila je danas Bijela kuća, a Ministarstvo spoljnih poslova Kine potvrdilo je sastanak, prenijela su agencije.

Kinesko Ministarstvo je ocijenilo da će to biti susret od "istorijskog značaja" koji će doprineti svjetskom miru i stabilnosti.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova potvrdio je jutros da će se trilateralni sastanak lidera tri zemlje održati 19. novembra u Šenženu, na jugu Kine, tokom samita lidera APEK-a, prenijeli su kineski mediji.

Biće to prvi susret u trilateralnom formatu lidera tri najznačajnije svjetske nuklearne sile i tri geopolitička aktera, navodi danas "Saut Čajna morning post".

Potvrda Pekinga usledila je nakon što su Bijela kuća u petak i Kremlj u subotu saopštili da će sastanak biti održan na marginama samita APEK-a, koji počinje u sredu u Šenženu.

Razgovori će biti održani u okviru samita ekonomskih lidera APEK-a, prvog međunarodnog skupa najmoćnijih svjetskih ekonomija čiji je domaćin Kina u posljednjih 10 godina, nakon samita Grupe 20 (G20) održanog 2016. u Hangdžouu.

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SAD Rusija Kina

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