Nezapamćeni kolaps američkog avio-saobraćaja: Evo šta je pravi uzrok za otkazivanje preko 20.000 letova

Neispravan mrežni ruter izazvao je petosatni kolaps vazdušnog saobraćaja u SAD i poremetio preko 20.000 letova. Ovaj kvar je ponovo ogolio problem potpuno zastarjele opreme za kontrolu leta.

Izvor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Jedan neispravan ili pogrešno instaliran mrežni ruter mogao bi biti uzrok gotovo petosatne obustave vazdušnog saobraćaja u SAD, koja je od petka poremetila više od 20.000 letova. Uređaj je postavila kompanija "L3Harris", koja za američku vladu modernizuje zastarjeli komunikacioni sistem kontrole leta, piše Rojters.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je da se još uvijek utvrđuje da li je problem nastao zbog greške zaposlenih ili samog uređaja. Kvar se dogodio tokom rutinskih radova na zamjeni starih bakarnih komunikacionih vodova optičkim kablovima.

Jedan kvar poremetio komunikaciju širom SAD

"Radimo na tome da utvrdimo da li je riječ o nesposobnosti, odnosno grešci korisnika ili instalatera iz 'L3Harrisa', ili su postavili neispravan ruter. Još nismo utvrdili šta je pošlo po zlu", rekao je Dafi.

Prema informacijama zvaničnika, problemi su možda povezani sa uređajima postavljenim u Arkanzasu i Teksasu. Novi ruteri počeli su da šalju više od 1.000 zahtjeva za povezivanje svake četiri do pet sekundi, preopterećujući ostatak mreže.

Poremećaj je zahvatio 17 od ukupno 22 regionalna centra američke Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA). Zbog nestabilnosti podataka i problema u komunikaciji sa avionima i radarima, FAA je naredila privremenu obustavu svih polijetanja u zemlji.

Sistem je trebalo da bude zamijenjen još 2006.

Iz FAA naglašavaju da komunikacija nije potpuno prekinuta i da kontrolni centri nisu ostali bez sistema, ali podaci više nisu bili dovoljno stabilni za bezbjedno odvijanje saobraćaja. Kvar je ponovo otvorio pitanje zastarjele američke infrastrukture kontrole leta. Mrežni ruteri koji se sada mijenjaju stari su oko 25 godina, a njihova zamjena bila je planirana još 2006. godine.

FAA godišnje troši oko milijardu dolara samo na održavanje starog sistema bakarnih vodova. Kongres je već odobrio 12,5 milijardi dolara za modernizaciju, dok Dafi traži dodatnih 50 milijardi za kontrolu leta i aerodrome. "Ovo je bio sistem FAA koji nije bio dorastao situaciji", rekao je ministar.

Razmjere tehnološkog zaostajanja pokazuje podatak da FAA još uvijek koristi diskete za vremenske i druge važne informacije u više od 400 objekata kontrole leta. Njihova zamjena bi trebalo da se završi tek do kraja 2028. godine.

Ozbiljan incident

U sistemu se još uvijek nalaze i decenijama stari računari "Compaq", a rezervni dijelovi se nabavljaju čak i preko Ibeja (eBay). Kontrolori leta na brojnim aerodromima i dalje koriste papirne trake za praćenje aviona.

Sličan kvar dogodio se 2023. godine, kada je slučajno brisanje kompjuterskih fajlova izazvalo 90-minutnu obustavu polijetanja i poremetilo 11.000 letova. Bio je to prvi takav prekid na nacionalnom nivou nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine.

"L3Harris" je saopštio da ozbiljno shvata incident i sarađuje sa FAA kako bi se utvrdilo šta je izazvalo prekid. Kompanija navodi da je dosad završila više od 70 odsto planiranog prelaska sa stare bakarne mreže na optičke komunikacije. Dafi je najavio i preispitivanje termina budućih radova kako bi se izbjeglo ponavljanje sličnih poremećaja u periodima pojačanog putničkog saobraćaja.