Poketino plakao na oproštaju od Amerike: "Ovo je zemlja nevjerovatnih ljudi"

Maurisio Poketino emotivno se oprostio od Amerike, govoreći o nevjerovatnim ljudima i teškoj odluci da postane trener Mančester Junajteda.

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Argentinski stručnjak Maurisio Poketino u suzama je napustio mjesto selektora Sjedinjenih Država, jer je zvanično postao novi trener Mančester junajteda. Vidno emotivan i uplakan govorio je na konferenciji za novinare u Americi.

"Nisam pripremao govor, pričaću iz srca", rekao je Poketino dok se borio sa suzama.

"Mislim da je ovo bila jedna od najtežih odluka u karijeri. Uvijek ste bili iskreni sa mnom. Ovo je zemlja tako nevjerovatnih ljudi... Naučio sam mnogo i hvala vam ljudi. Mnogo vam hvala", govorio je drhtavim glasom Poketino.

Poketino je u Engleskoj ostavio najdublji trag vodeći Totenhem pola decenije (2014-2019) i sa tim timom nastupao je i u finalu Lige šampiona 2019. Poslije toga je trenirao i svoj bivši klub Pari Sen Žermen, kao i Čelsi, a od 2024. je bio selektor Amerike.

Mauricio Pochettino was emotional saying goodbye to the U.S. but saw an opportunity he couldn’t turn down in Man Utd https://t.co/bYVrLm9k5b — B/R Football (@brfootball)November 13, 2026

Na nedavnom Mundijalu oborio je nacionalni rekord sa čak tri pobjede sa Amerikom i 11 postignutih golova i ispao je sa Amerima u osmini finala od Belgije (1:4). Poslije Svjetskog prvenstva produžio je ugovor do 2030, ali je Junajted platio obeštećenje da bi ga doveo.

"Zaista cijenim vaše riječi, mnogo mi znače. Danas mi mnogo znači što sam ovdje sa vama i sa svim ljudima koji slušaju i koji su sve vrijeme bili uz nas. Naravno, stručni štab i igrači su najvažniji, igrači su na prvom mjestu, i želim da vam se od srca zahvalim od samog početka za ove protekle dvije godine. Učinili ste da se osjećam zaista srećno radeći svoj posao, dijeleći jedan nevjerovatan projekat i budući dio ove porodice.

Sada mi je teško da govorim, jer sam veoma emotivan čovjek i mislim da uvijek počinjemo da pričamo o kulturi ove nevjerovatne zemlje i saveza. Bili smo veoma uzbuđeni zbog toga i zbog prilike da dijelimo projekat u koji smo zaista vjerovali i u koji smo svi zajedno bili uključeni. To je ovu odluku učinilo još težom, odluku koja je djelimično veoma tužna, ali mi smo takođe profesionalci i pokušavamo da napravimo sljedeći korak, pokušavajući da ostvarimo vaše snove.

Najvažnija stvar je ono što ostavljamo ovdje, trenuci koje smo zajedno dijelili i sve ono što smo postigli i uspostavili, kao i cjelokupan standard koji smo podigli u savezu i širom svijeta. Ovo vam govorim iz srca."