Mančester junajted sve zakuvao: Pep Gvardiola blizu novog posla

Američki fudbalski savez razmatra Pepa Gvardiolu kao novog selektora. Njegov povratak na trenersku klupu mogao bi donijeti velike promjene reprezentaciji koja nema mnogo uspjeha na ovom polju.

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Pep Gvardiola (55) bi mogao da se vrati trenerskom poslu na potpuno drugačiji način - kao selektor fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Španski stručnjak je, prema navodima medija, jedna od glavnih meta američkog fudbalskog saveza, koji će uskoro morati da pronađe novog selektora, pošto se očekuje da Mauricio Poketino preuzme Mančester junajted.

Engleski klub je u četvrtak otpustio Majkla Kerika, a Poketino je označen kao čovjek koji bi trebalo da ga naslijedi na klupi "crvenih đavola". Pregovori o njegovom dolasku na Old Traford su u završnoj fazi, ali i SAD ima svoje muke - u subotu i utorak očekuju je dva meča četvrtfinala Lige nacija protiv Haitija. Nakon toga, reprezentacija neće imati takmičarske obaveze sve do marta, što će tamošnjem Savezu ostaviti dovoljno vremena da pronađe novog selektora. Upravo u tom procesu Gvardiola se nameće kao jedno od najzvučnijih imena.

Gvardiola je već razgovarao sa Savezom?

Nekadašnji trener Mančester sitija je bez angažmana od završetka desetogodišnjeg mandata u ovom timu, tokom kojeg je osvojio veliki broj trofeja. Njegovo ime se već razmatralo u američkom savezu, a prema dostupnim informacijama, o njemu se razgovaralo na više nivoa tokom procesa izbora novog selektora.

Dolazak Španca, međutim, neće biti jednostavan. Gvardiola važi za jednog od najcjenjenijih trenera na svijetu, a poslije odlaska iz Sitija nije pokazivao žurbu da se vrati poslu. Prije nekoliko mjeseci bio je povezivan i sa reprezentacijom Italije, ali je tu mogućnost odbio.

Predsjednik Fudbalskog saveza Italije Đovani Malago otkrio je da je razgovarao sa njim, ističući da je Gvardiola bio iskren u vezi sa planovima. "Pep je bio iskren. Uzeo je pauzu, dijelom i iz porodičnih razloga, ali da je nešto radio, radio bi to sa nama", rekao je Malago.

SAD ga privlači još od ranije

Mogućnost rada u SAD nije novost za Gvardiolu. Španski stručnjak je ranije pokazivao interesovanje za život i fudbal u toj zemlji, a posebno mu je prijao boravak u Njujorku tokom jednogodišnje pauze poslije odlaska iz Barselone 2012. Tad je, između ostalog, uživao u tome što je mogao da živi relativno anonimno u jednom od najvećih svjetskih gradova.

"SAD su fascinantne kao mjesto na kojem možete da izgradite projekat na mnogo godina i da reprezentaciju podignete na sljedeći nivo. Potencijal SAD je tu, s obzirom na broj ljudi, sportove i sve ostalo", poručio je Gvardiola jednom prilikom.

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