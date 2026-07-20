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Bomba dan nakon Mundijala: Pep Gvardiola preuzima drugu najtrofejniju reprezentaciju na svijetu?

Bomba dan nakon Mundijala: Pep Gvardiola preuzima drugu najtrofejniju reprezentaciju na svijetu?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Španac Pep Gvardiola mogao bi da se vrati poslu prije nego što se mislilo.

Pep Gvardiola pregovara sa FS Italije Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Dan nakon završenog Svjetskog prvenstva u fudbalu, stižu senzacionalne vijesti. Bivši trener Mančester sitija, Pep Gvardiola pregovara sa FS Italije o preuzimanju te selekcije, javlja "Skaj sport".

Situacija u taboru "azura" je jako loša već nekoliko godina i potrebne su im radikalne promjene. Đenaro Gatuzo je napustio mjesto selektora još u aprilu nakon što se Italija nije plasirala na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo. Što se tiče Gvardiole, on je trenutno bez angažmana nakon završene desetogodišnje ere u Mančester sitiju.

Kako prenose Italijani, pregovori su uveliko u toku i lično je Paolo Maldini otišao u Barselonu da ubijedi španskog stručnjaka da preuzme četvorostrukog šampiona svijeta. Kao ostali kandidati se spominju Roberto Manćini i Andrea Pirlo.

Rekao da želi pauzu

Gvardiola je rekao da će poslije napuštanja Mančester Sitija napraviti pauzu od fudbala, ali se vjerovatno nije nadao ovakvoj ponudi.

"Nemam planove da se bavim trenerskim poslom u skorije vrijeme. U suprotnom, ostao bih ovdje. Moram da se povučem. Neću raditi kao trener neko vrijeme", rekao je tokom svoje posljednje konferencije za novinare u Mančester sitiju.

"Osjećam da neću imati energije svakog dana, uz sva ta očekivanja da se borim za titulu. Poznajem sebe, sada imam tu energiju, ali osećam da je u budućnosti neću imati", rekao je i dodao:

"Postoje stvari koje još nisam uradio, a želim. Otac mi je još živ. Želim da provodim više vremena s njim. Tu su i moja djeca... I mnoge druge stvari koje mogu da radim kao čovjek. Imam sreće što mogu sam da odlučujem, zato sam i donio ovu odluku", objasnio je Španac svoju odluku.

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Pep Gvardiola Italija

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