Saša molio Gvardiolu za sliku pred cijelom halom: MVP Evrolige srušio Barselonu, pa odmah krenuo ka Pepu

Saša Vezenkov, MVP Evrolige, zatražio je sliku sa Pepom Gvardiolom nakon pobjede Olimpijakosa nad Barselonom u dramatičnom meču.
Jedan od najvećih fudbalskih trenera današnjice sjedio je kraj terena u hali Barselone i gledao poraz svog tima od prvaka Evrope, Olimpijakosa, poslije produžetka (100:105).
Prije dva dana Španac je uživo pratio derbi Lige šampiona svog Sitija i Pari Sen Žermena u Mančesteru, a večeras je odabrao Evroligu i vidio je sjajnu utakmicu.
Legend in the house! https://t.co/usc8wz0Ueq— EuroLeague (@EuroLeague)October 16, 2026
Pred Gvardiolom je Džastin Robinson donio Barseloni produžetak, osam sekundi prije kraja, a čim se utakmica završila dvostruki MVP Evrolige Saša Vezenkov otišao je da se slika sa legendom svjetskog fudbala, uz molbu za selfi. Prethodno je Bugarin ubacio 25 poena za Olimpijakos i bio najefikasniji u grčkom timu uz Kodija Miler-Mekintajera, strelca 17 poena.
A nice moment after the game in Barcelona Sasha Vezenkov asked Pep Guardiola for a photo following Olympiacos' EuroLeague win over Barcelona https://t.co/94XGId7EkE— Eurohoops (@Eurohoopsnet)October 16, 2026
Derbi odlučio sjajni Endiaje
Ipak, igrač odluke prvaka Evrope bio je Embaje Endiaje, krilni centar Olimpijakosa koji je pokrivao obje centarske pozicije, punio reket i sve statističke kolone (17 poena, 7 skokova, 3 blokade, 2 asistencije). U produžetku je bivši igrač ASVEL-a ubacio trojku i vezao šest poena koja su postavila Grke na put ka pobedi, na kojem ih je odmah potom trojkom učvrstio i Žan Montero (za vođstvo 101:95).
Srpski centar Nikola Milutinov bio je u sastavu Olimpijakosa, ali nije igrao zbog povrede leđa, odnosno pretrpljenog udarca zbog kojeg je dobio poštedu u Barseloni.
Olimpijakos se ovom pobjedom sa skorom 5-1 izjednačio na vrhu tabele sa Fenerbahčeom (5-1) i Panatinaikosom, koji je doživio prvi poraz u sezoni od Hapoela kod kuće, uz prelomnu trojku Vasilija Micića u hali OAKA.
- Barselona: Panter 4, Gibson 11, Martin 17, Umude 8, Robinson 17 (4/6 za tri), Brizuela 13 (3/5 za tri), Ubal, Nkamhua, Evbuomvan 4, Balcerovski 5, Nibo 11 (10 sk), Para 10
- Olimpijakos: Miler-Mekintajer 17, Vord 7, Montero 13, Vezenkov 25, Papanikolau 3, Necipoglu, Emdiaje 17, Milutinov, Džozef 7, Hol 5, Džouns 5, Furnije 6.