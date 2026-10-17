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Saša molio Gvardiolu za sliku pred cijelom halom: MVP Evrolige srušio Barselonu, pa odmah krenuo ka Pepu

Saša molio Gvardiolu za sliku pred cijelom halom: MVP Evrolige srušio Barselonu, pa odmah krenuo ka Pepu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Saša Vezenkov, MVP Evrolige, zatražio je sliku sa Pepom Gvardiolom nakon pobjede Olimpijakosa nad Barselonom u dramatičnom meču.

Saša Vezenkov tražio da se slika sa Pepom Gvardiolom Izvor: x.com/euroleague/eurohoopsnet

Jedan od najvećih fudbalskih trenera današnjice sjedio je kraj terena u hali Barselone i gledao poraz svog tima od prvaka Evrope, Olimpijakosa, poslije produžetka (100:105).

Prije dva dana Španac je uživo pratio derbi Lige šampiona svog Sitija i Pari Sen Žermena u Mančesteru, a večeras je odabrao Evroligu i vidio je sjajnu utakmicu.

Pred Gvardiolom je Džastin Robinson donio Barseloni produžetak, osam sekundi prije kraja, a čim se utakmica završila dvostruki MVP Evrolige Saša Vezenkov otišao je da se slika sa legendom svjetskog fudbala, uz molbu za selfi. Prethodno je Bugarin ubacio 25 poena za Olimpijakos i bio najefikasniji u grčkom timu uz Kodija Miler-Mekintajera, strelca 17 poena.

Derbi odlučio sjajni Endiaje  

Ipak, igrač odluke prvaka Evrope bio je Embaje Endiaje, krilni centar Olimpijakosa koji je pokrivao obje centarske pozicije, punio reket i sve statističke kolone (17 poena, 7 skokova, 3 blokade, 2 asistencije). U produžetku je bivši igrač ASVEL-a ubacio trojku i vezao šest poena koja su postavila Grke na put ka pobedi, na kojem ih je odmah potom trojkom učvrstio i Žan Montero (za vođstvo 101:95).

Srpski centar Nikola Milutinov bio je u sastavu Olimpijakosa, ali nije igrao zbog povrede leđa, odnosno pretrpljenog udarca zbog kojeg je dobio poštedu u Barseloni.

Olimpijakos se ovom pobjedom sa skorom 5-1 izjednačio na vrhu tabele sa Fenerbahčeom (5-1) i Panatinaikosom, koji je doživio prvi poraz u sezoni od Hapoela kod kuće, uz prelomnu trojku Vasilija Micića u hali OAKA.

  • Barselona: Panter 4, Gibson 11, Martin 17, Umude 8, Robinson 17 (4/6 za tri), Brizuela 13 (3/5 za tri), Ubal, Nkamhua, Evbuomvan 4, Balcerovski 5, Nibo 11 (10 sk), Para 10
  • Olimpijakos: Miler-Mekintajer 17, Vord 7, Montero 13, Vezenkov 25, Papanikolau 3, Necipoglu, Emdiaje 17, Milutinov, Džozef 7, Hol 5, Džouns 5, Furnije 6.

Tagovi

Saša Vezenkov Pep Gvardiola košarka

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