Saša molio Gvardiolu za sliku pred cijelom halom: MVP Evrolige srušio Barselonu, pa odmah krenuo ka Pepu

Saša Vezenkov, MVP Evrolige, zatražio je sliku sa Pepom Gvardiolom nakon pobjede Olimpijakosa nad Barselonom u dramatičnom meču.

Izvor: x.com/euroleague/eurohoopsnet

Jedan od najvećih fudbalskih trenera današnjice sjedio je kraj terena u hali Barselone i gledao poraz svog tima od prvaka Evrope, Olimpijakosa, poslije produžetka (100:105).

Prije dva dana Španac je uživo pratio derbi Lige šampiona svog Sitija i Pari Sen Žermena u Mančesteru, a večeras je odabrao Evroligu i vidio je sjajnu utakmicu.

Legend in the house! https://t.co/usc8wz0Ueq — EuroLeague (@EuroLeague)October 16, 2026

Pred Gvardiolom je Džastin Robinson donio Barseloni produžetak, osam sekundi prije kraja, a čim se utakmica završila dvostruki MVP Evrolige Saša Vezenkov otišao je da se slika sa legendom svjetskog fudbala, uz molbu za selfi. Prethodno je Bugarin ubacio 25 poena za Olimpijakos i bio najefikasniji u grčkom timu uz Kodija Miler-Mekintajera, strelca 17 poena.

A nice moment after the game in Barcelona Sasha Vezenkov asked Pep Guardiola for a photo following Olympiacos' EuroLeague win over Barcelona https://t.co/94XGId7EkE — Eurohoops (@Eurohoopsnet)October 16, 2026

Derbi odlučio sjajni Endiaje

Ipak, igrač odluke prvaka Evrope bio je Embaje Endiaje, krilni centar Olimpijakosa koji je pokrivao obje centarske pozicije, punio reket i sve statističke kolone (17 poena, 7 skokova, 3 blokade, 2 asistencije). U produžetku je bivši igrač ASVEL-a ubacio trojku i vezao šest poena koja su postavila Grke na put ka pobedi, na kojem ih je odmah potom trojkom učvrstio i Žan Montero (za vođstvo 101:95).

Srpski centar Nikola Milutinov bio je u sastavu Olimpijakosa, ali nije igrao zbog povrede leđa, odnosno pretrpljenog udarca zbog kojeg je dobio poštedu u Barseloni.

Olimpijakos se ovom pobjedom sa skorom 5-1 izjednačio na vrhu tabele sa Fenerbahčeom (5-1) i Panatinaikosom, koji je doživio prvi poraz u sezoni od Hapoela kod kuće, uz prelomnu trojku Vasilija Micića u hali OAKA.