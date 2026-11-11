Obrt oko trenera Mančester junajteda: Na "Old Trafordu" plaćaju milione za drugo ime

Mančester junajted planira smjenu trenera Majkla Kerika, a u igri je Maurisio Poketino kao njegov nasljednik.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mančester junajted sprema se da smijeni Majkla Kerika i najvjerovatnije ga već danas nećemo vidjeti u trening-centru Karington, odnosno najkasnije bi u četvrtak trebalo da bude smijenjen. Nisu zadovoljni u Junajtedu rezultatima, igrom, čak ni atmosferom, pa planiraju da reaguju i tokom reprezentativne pauze da "šokiraju" ekipu.

U prvi mah činilo se da će na klupu, i to poslije deset godina čekanja, sjesti konačno engleski trener Garet Sautgejt, međutim sada su se pojavile nove informacije da bi mogao da ga zamijeni Maurisio Poketino, koji se otprilike isto toliko dugo spominje u istom kontekstu. Ipak, putevi Poketina i Mančester junajteda nisu se poklopili do sada, djelovalo je da neće ni ovoga puta pošto Argentinac ima ugovor na klupi SAD, ali bi moglo da dođe do preokreta.

Junajted će platiti da dođe Poketino

Izvor: MN PRESS

Mančester junajted je trenutno u zoni ispadanja i ima samo osam bodova iz deset kola ove sezone. Ostvario je tek jednu pobedu, pet remija i četiri poraza, a samo je Kristal palas osvojio manje bodova.

Prema informacijama iz Amerike, Mančester junajted je već nekoliko dana u aktivnim pregovorima sa Poketinom i traži se način kako da napusti kormilo reprezentacije. Navodno, Junajted će platiti nešto više od 10 miliona evra da "oslobodi" Poketina iz jakog ugovora koji ima sa Amerikancima, što ne bi trebalo da predstavlja problem.

Pregovore direktno vodi ser Džejms Ratklif, prvi čovjek Junajteda, čija je izrazita želja da dovede Poketina koji se spominjao kao trener na "Old Trafordu" još negdje 2018. godine, zbog dobrih rezultata u Totenhemu.

Ipak, otišao je poslije u PSŽ, pa Čelsi, a onda i na selektorsku funkciju uoči Mundijala u SAD, Meksiku i Kanadi, čega se zasitio.

Svi treneri Junajteda

Izvor: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia

Svima je jasno da je Mančester junajted sasvim drugi klub od kada je ser Aleks Ferguson odlučio da se penzioniše i čini se da od tada na Old Trafordu nisu niti jednom pogodili. Evo ko je sve bio trener velikana iz Mančestera: