Mančester junajted potrošio još jednu legendu: Kerik je bivši, kao i desetorica prije njega

Majkl Kerik završava svoj mandat na klupi Mančester junajteda, dok klub razmatra potencijalne zamjene. Šta dalje za crvene đavole?

Izvor: (AP Photo/Ian Hodgson)

Trener Mančester junajteda Majkl Kerik (45) završio je svoju misiju na klupi i pitanje je trenutka ili dana kada će dobiti otkaz, objavio je dobro obaviješteni portal "Atletik".

Iako se klub još nije oglasio, sa više izvora na "Old Trafordu" potvrđeno je da će legendarni vezista Junajteda napustiti klub u koji se vratio početkom 2026. godine.

Krenulo je kao u bajci

Počeo je odlično, ostvario pobjede protiv Mančester sitija, Arsenala i Totenhema u svoje prve četiri utakmice i završio sa "đavolima" sezonu kao trećeplasirani, sa garantovanim mjestom u Ligi šampiona.

Ohrabreni takvom polusezonom sa Karikom, čelnici su mu ponudili ugovor do 2028, koji je i potpisao, ali se na razočaranje obje strane ta saradnja raskida mnogo ranije. Kerikov posljednji meč na klupi bio je dramatični remi protiv Aston vile (4:4), u kojem je njegov tim u završnici izbjegao poraz. Ipak, malo ko je zaista bio ohrabren tim rezultatom, jer je Junajted dočekao ove sedmice pauzu zbog mečeva reprezentacije na katastrofalnom 18. mjestu tabele Premijer lige.

Ko će ga zamijeniti i kad?

Iz kluba i dalje tvrde da konačna odluka o otpuštanju Kerika nije donesena, ali više izvora navodi da se uveliko radi na pronalasku potencijalnih zamjena. Očekuje se da će Englez biti smijenjen prije gostovanja Liverpulu na Enfildu za 13 dana.

Kerik je preuzeo ekipu poslije katastrofalnog mandata Rubena Amorima i kao i ranije u slučaju Ole Gunar Solskjera, nagađano je da bi legenda kluba mogla da stabilizuje "crvene đavole". To se ni ovog puta nije dogodilo.

Junajted će dovesti 12. trenera od odlaska Aleksa Fergusona sa klupe 2013:

Dejvid Mojes 2013 - 2014

Rajan Gigs 2014*

Luj Van Gal 2014 - 2016

Žoze Murinjo 2016 - 2018

Ole Gunar Solskjer 2018 - 2021

Majkl Kerik 2021*

Ralf Rangnik 2022 - 2024

Erik Ten Hag 2022 - 2024

Rud Van Nilsteroj 2024*

Ruben Amorim 2024 - 2026

Daren Flečer 2026*

Majkl Kerik 2026

*Vršioci dužnosti trenera Junajteda.



