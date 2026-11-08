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Navijači izašli sa "Old Traforda": Onda se desilo čudo, Junajted se vratio iz mrtvih

Navijači izašli sa "Old Traforda": Onda se desilo čudo, Junajted se vratio iz mrtvih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Navijači Mančester junajteda nisu čekali kraj meča sa Aston Vilom. Napustili su mnogi od njih stadion i prije kraja i novog poraza na "Old Trafordu". Samo što se poraz na kraju nije desio!

Majkl Kerik Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Nemojte misliti da pobjeda Mančester junajteda nad Romom u Ligi šampiona bilo šta znači. Tim Majkla Kerika se vratio u Premijer ligu i tu po svom običaju iz ove sezone nije pobijedio. Aston Vila je došla u goste na "Old Traford" i na kraju je tek u 96. minutu Junajted došao do remija 4:4 (2:2).

Ovo je osmi meč u Premijer ligi zaredom bez pobjede za Mančester junajted, a ta serija poraza zakucala ih je za dno. Kristal Palas je posljednji na tabeli sa sedam bodova, Sanderlend je iznad sa osam bodova koliko sada ima i Junajted, a Koventri i Notingem Forest imaju devet, Fulam 10 bodova, 11 Hal i Ipsvič...

Šta navijači misle o svemu ovome vidjelo se kada su već u 78. minutu kamere uhvatile navijače kako odlaze sa stadiona iz protesta. Vidjeli su se i zeleno-žuti šalovi kojima se mahalo. To su prvobitne boje kluba, a iznose se na stadion da se protestuje protiv uprave. Ipak, da su sačekali, vidjeli bi makar remi!

Kako se ovo desilo?

Počelo je potpunim raspadom pošto je Alison dao gol u drugom minutu, a Nikolas Džekson u četvrtom za ekspresnih 2:0. Potom je uspio da se vrati Junajted. Sudija je dosudio penal za Mančester junajted i Bruno Fernandeš ga je pretvorio u gol u 16. minutu. Pred samo poluvrijeme Juri Tilemans je na dodavanje Mazrauija pogodio za 2:2. A onda je početkom drugog poluvremena Junajted ponovo potonuo. Prvo je sviran penal nakon koga je Džon Mekgin pogodio za 3:2. Odmah nakon toga Leon Gorecka je dao gol za 4:2 u 53. minutu. Djelovalo je da je to to, ali je nadoknađeno čak šest minuta igre.

Tu se desilo čudo! Junajted je napadao, tražio penal, a na kraju uspio da postigne dva gola i izjednači! Prvi pogodak je bio djelo Džošue Zirkzea u 92. minutu na dodavanje Dorgua, a onda je poslije kornera upravo Dorgu izjednačio u posljednjim momentima meča!

Dokle sa Kerikom?

Majkl Kerik ostaje na klupi, a Junajted tone. Šuškalo se o tome da je naredno rješenje na klupi Antonio Konte koji je bio na stadionu kada je Komo razbio tim iz Mančestera, ali za sada ostaje nekadašnji vezista na klupi.

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Tagovi

Mančester junajted Aston Vila Premijer liga

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