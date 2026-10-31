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Totalni raspad Mančester junajteda: Novi poraz, dokle će Kerik opstati?

Totalni raspad Mančester junajteda: Novi poraz, dokle će Kerik opstati?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mančester junajted je upisao i deveti meč bez pobjede zaredom, sada je od njih bolji bio tim Čelsija.

Majkl Kerik Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Nastavlja se potop Mančester Junajteda. Sada su u Premijer ligi poraženi od Čelsija 2:0 (0:0) i to je bio deveti meč uzastopno bez pobjede, a treći uzastopni poraz.

Kada je Kunji poništen gol zbog ofsajda djelovalo je da je Junajted blizu izlaska iz krize, ali onda se Romeo Lavija prošetao i dodao do Morgana Rodžersa koji je pogodio za 1:0 u 50. minutu. Zatim je Lisandro Martinez prvo dobio žuti karton u 59. minutu, a onda u 63. laktom udario rivala bez potrebe i napravio penal koji je u gol pretvorio Kol Palmer.

Čelsi je na kraju uspio da osvojio tri boda i skoči na treće mjesto na tabeli, a Mančester Junajted sa sedam bodova stoji tik iznad zone ispadanja.

Šta sada?

Pitanje je koliko će još Majkl Kerik ostati na klupi Mančester Junajteda. Već je bilo priče o njegovoj smjeni i o tome da stiže Antonio Konte.

Posljednju pobjedu Junajted je imao protiv Sabaha 4:0 u Ligi šampiona, a od tada su gubili od Sitija i Brajtona, remizirali sa Fulamom i Totenhemom, zatim izgubili od Atletika, pa remizirali sa Lidsom. Nakon poraza od Koma, Bornmuta i Čelsija djeluje da je vrijeme za promjene.

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Tagovi

Čelsi Mančester junajted fudbal Premijer liga Majkl Kerik

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