Mančester junajted sve iznenadio: Donijeta odluka o Majklu Keriku

Mančester junajted odlučio je da zadrži Majkla Kerika na klupi, uprkos lošem startu sezone i spekulacijama o njegovom otkazu.

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Mančester junajted, za sada, ne mijenja trenera. Majkl Kerik "preživio" je, opet ćemo reći za sada, očajan početak sezone i rukovodstvo nije pristalo da ga smijeni, vjerujući da i dalje može da promijeni stvari, baš kao što je to uradio poslije otkaza koji je dobio Ruben Amorim.

Tako je tokom proljeća Kerik sjeo na klupu kao vršilac dužnosti i brzo je promijenio stvari na "Old Trafordu", za šta je nagrađen i ugovorom za stalno, međutim od tada stvari ne idu baš kao po loju i zato se već neko vrijeme priča o otkazu.

Kako je Kerik ostao trener Junajteda?

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Nakon kriznih sastanaka u Karingtonu (trening centar Mančester junajteda), engleski mediji javljaju da je uprava odlučila da mu pruži još vremena. O njegovoj budućnosti u ponedjeljak su u Karingtonu razgovarali izvršni direktor Omar Berada, zatim sportski direktor Džejson Vilkoks i šef skautske službe Kristofer Vivel. Prema pisanju engleskih medija, konačnu odluku donosi suvlasnik kluba ser Džim Retklif - i on je rekao "ne".

"Atletik" piše da je jedan od razloga za oklijevanje i novac, jer bi otkaz Keriku, odlazak njegovog stručnog štaba i dovođenje novog trenera predstavljali veliki trošak za Junajted, a pokušavaju da uštede "svaki dinar" u ovim trenucima.

Junajted je inače tek 16. na tabeli Premijer lige i ima samo sedam bodova iz sedam utakmica, što je ispod svih očekivanja.

Ko bi mogao da naslijedi Kerika?

Jedan od razloga zašto Junajted oklijeva mogao bi da bude i taj što nema potvrdu novog trenera. Već neko vrijeme spekuliše se s imenima Antonija Kontea i Julijana Nagelsmana, trenera koji imaju već veliku reputaciju i trenutno su bez angažmana, međutim projekat koji im je predstavljen i dalje nikoga od njih nije ubijedio da kaže "da".

Za sada, djeluje da je Nagelsman bliži tome da prihvati da dođe u Mančester junajted, pošto želi da ispravi to što mu je imidž "pokvaren" angažmanom na klupi reprezentacije Njemačke.

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Što se tiče Kontea, koji je ljetos napustio Napoli, demantovao je da je u pregovorima s nekim od klubova.