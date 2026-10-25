Mančester junajted se raspada: Nova bruka na "Old Trafordu"

Fudbaleri Mančester junajteda su doživeli još jedan težak poraz u Premijer ligi i sada čekamo da vidimo da li će se desiti najavljena smena na klupi.

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Nastavio se potpuni raspad Mančester junajteda. Nakon što ih je u Ligi šampiona zgazio Komo sada ih je na "Old Trafordu" pregazio Bornmut sa 3:0 (2:0).

Sve je počelo u 38. minutu kada je Rajan pogodio na dodavanje Džastina Klajverta, zatim je Tavernije do poluvremena povisio na 2:0 poslije dodavanja Truifea, a Evanilson je dao za 3:0 u 71. minutu.

Probao je sa izmjenama Majkl Kerik, ali nije uspio i sada djeluje da mu se sprema smjena. Vidjeli smo već Antonija Kontea na utakmicama Junajteda, pitanje je dana kada će preuzeti palicu.

Šta je bilo na drugim mečevima?

Kristal Palas djeluje kao ekipa zrela za ispadanje pošto ih je pobijedio Njukasl 2:0 (0:0). Poslije mirnog prvog dijela igre Osula je dao gol u 47. minutu, a onda je u 58. za 2:0 asistirao Amar Dedić Harviju Barnsu. Liverpul je savladao Brajton 2:0 (2:0) i to uz pravi blickrig u prvom dijelu igre. Nakon što je u 17. minutu Paskal Gros poslao loptu u svoju mrežu vidjeli smo i pogodak Aleksandra Isaka u 21. Remizirali su Hal i Brentford 1:1 (1:0). Tim Sergeja Jakirovića je poveo pogotkom Olija Mekburnija sa penala u 24. minutu, ali je Dango Uatara izjednačio u 63.

(MONDO)

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