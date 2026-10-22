"Ti nisi kapiten Mančester junajteda, već sramota za klub": Englezi razapeli Bruna Fernandeša

Engleski novinar Jan Herbert žestoko je napao Bruna Fernandesa, kapitena Junajteda koji je napravio skandal na utakmici protiv Koma i stavio se iznad ekipe i trenra.

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"Bruno Fernandeš je uvreda za kapitensku traku Mančester junajteda. Poniženja poput onog protiv Koma su trenuci kada saznate ko su vam pravi muškarci, a sve što je on uspio da uradi jeste da pokaže svoj ogromni ego. Da li je ijedna stvar ikada njegova krivica?", zapitao se engleski novinar Jan Herbert, zamjenik urednika Dejli mejl sporta.

Bruno (32) je katastrofalno reagovao poslije teškog poraza od Koma (1:4) u Ligi šampiona u srijedu uveče, kada je najprije bijesno reagovao na to što je zamijenjen, pa je javno kritikovao trenera "Redsa" Majkla Kerika nakon što ga je izveo iz igre. Između ostalog, Portugalac je rekao da je bila "odluka trenera da Junajted ne vrši presing u igri 'jedan na jedan' i da nekad ostavi prazan prostor iza leđa odbrane'.

"Nevolja sa klubom koji se nalazi u stanju tako slijepog očaja kao što je Mančester junajted jeste to što pojedinci mogu početi da zamišljaju kako su nedodirljivi i da nikome ne odgovaraju. Svjedočili smo ovom duboko neprijatnom procesu u srijedu uveče, kada se razotkrio ogromni ego duboko polarizujućeg, samoreklamirajućeg Bruna Fernandeša", napisao je engleski novinar.

"Kažu nam da je Bruno sjajan kada je riječ o taktici. Navodno, on je opsesivni posmatrač fudbalske igre. I to ga je, izgleda, navelo da pomisli kako je prikladno da pokrene surov napad na svog menadžera poslije skandalozno loše predstave u Komu, koja je rezultirala teškim debaklom od 4:1 u Ligi šampiona. Takve večeri su one u kojima otkrijete ko su vam pravi muškarci - oni koje zaista želite u svojim rovovima - a Bruno, koji je iskoračio naprijed sa izrazom lažne ozbiljnosti na licu i bočicom otrova spremnom za prosipanje, rekao nam je mnogo toga o sebi."

Bruno Fernandeš igra za Mančester junajted od 2020. godine, kada je došao iz Sportinga. U dresu "crvenih đavola" osvojio je po jedan trofej FA kupa i Liga-kupa, uz dvije srebrne medalje Lige Evrope, 2021. i 2025.

"Toliko je obuzet sopstvenom iluzijom o tome da je značajan, da je, po svemu sudeći, zamislio kako njegov udarac po taktici Majkla Kerika neće biti doživljen kao sramotan čin pakosti, što u stvarnosti i jeste bio. On je uvreda za titulu 'kapiten Mančester junajteda', a ovo je postalo obrazac ponašanja kod njega, zar ne? Način na koji širi ruke na terenu iz nedjelje u nedjelju ostavlja stalni utisak da sebe smatra daleko superiornijim u odnosu na obične smrtnike oko sebe, iako je njegova sopstvena taktička nedisciplina tako često uzrok problema. Čini se da nikada, ali baš nikada, nije njegova krivica."

Bivši kapiten Liverpula, a sada stručni konsultant Džejmi Karager oštro je kritikovao Bruna Fernandeša poslije poraza od Junajteda, riječima da Portugalac "trči na sve strane kao dijete u školskom dvorištu, zbog navijača. Svi oni misle da on naporno radi, ali to nije tačno. On ubija ostatak tima radeći to."

Jan Herbert tvrdi da problem Junajteda počinje od vrha kluba i vlasnika Džima Retklifa.

"Junajtedovi problemi su, naravno, sistemski, ukorijenjeni u uzvišenom i moćnom ser Džimu Retklifu, čovjeku slijepom za sopstvenu potpunu nesposobnost. Ali ako postoji jedno osnovno načelo koje je držalo ovaj veliki klub na okupu kroz dobra i loša vremena tokom svih ovih godina, onda je to da kolektiv ima prednost u odnosu na pojedinca. Bruno nije prvi kapiten Junajteda koji igra u timu koji ne osvaja trofeje. Brajan Robson se godinama nalazio u toj istoj poziciji i već je bio na zalasku karijere prije nego što je stigla titula. Pa ipak, od njega nikada nismo čuli nijednu jedinu riječ protiv menadžera ili tima."

"Znate šta se desilo Runiju i Kinu kod ser Aleksa?"

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"Ta načela discipline i kolektivizma u Junajtedu gotovo uvijek su se sama održavala. Jutro nakon što je Vejn Runi javno osporio ser Aleksa Fergusona u vezi sa klupskim pojačanjima, u ozloglašenom saopštenju za javnost uoči utakmice Lige šampiona protiv Bursaspora 2010. godine, Rajan Gigs i Gari Nevil su mu rekli da je prešao granicu. Runi se izvinio i, iako je Mančester siti vrebao iz pozadine, već sljedećeg dana je potpisao novi ugovor.

Kada je Roj Kin oštro napao saigrače u intervjuu za MUTV koji je naknadno uništen, Ferguson je privatno presudio da je između njega i kluba završeno.

Pitajte prave muškarce iz sredine terena, poput Robsona i Grejema Sunesa, kako bi riješili problem poput onog sa kojim se Junajted suočio u srijedu uveče i reći će vam: 'To rješavaš sam, na terenu.' Ferguson je rekao da je jedini igrač kom je dozvolio da osporava njegovu taktiku i mijenja je na terenu bio upravo Robson, iako su i drugi imali tu sposobnost rješavanja problema."

"Najbolje bi bilo da je Junajted prihvatio saudijski novac"

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"Kerik je izvukao daleko više iz Fernandeša nego nesposobni Ruben Amorim, tako što ga je vratio na njegovu prirodnu poziciju. Zbog toga je prošle sezone i osvojio nagradu za igrača godine Premijer lige. Ali najbolje za sve u ovoj priči bilo bi da je Junajted prihvatio ponudu od 100 miliona funti iz Saudijske Arabije za njega, što je klub i čekao prošle godine, u namjeri da taj novac iskoristi za rekonstrukciju tima. Tek kada je saznao da je Junajted spreman da ga pusti, zainatio se i odlučio da ostane."

Junajted je, nezvanično, u potrazi za novim trenerom.

"Ostaje da se vidi da li Junajted ima privlačnost ili resurse da privuče Karla Anćelotija, menadžera koji, daleko više od Fabijana Hircelera ili Antonija Kontea, ima autoritet i prisustvo da se nosi sa najtežim poslom u svjetskom fudbalu i vrati privid stare vlasti i jedinstva. Ali ko god da dođe, na Old Trafordu zasigurno ne smije biti mjesta za Fernandeša, koji je simptom truleži u samom srcu kluba, baš kao i Lisandro Martinez, još jedan koji je smatrao prikladnim da javno blati klub."

Usred pobune u protekle dvije nedjelje, Kerik se u javnosti držao tačno onako kako bi to uradio njegov bivši šef Ferguson – ne pružajući spoljnom svijetu zadovoljstvo, niti naslove javnim osuđivanjem ovih igrača. Ali nema sumnje da kod starog lisca sada ne bi bilo mjesta za njih, bez obzira na njihov doprinos na terenu.

"Disciplinu sam stavljao iznad svega i to nas je možda koštalo nekoliko titula", prisjećao se Ferguson u penziji. "Ali da moram sve da ponovim, uradio bih potpuno isto, jer onog trenutka kada se oprostite od discipline, opraštate se od uspjeha i spremate teren za anarhiju", naveo je engleski novinar.