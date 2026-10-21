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Epska bruka Mančester junajteda u Ligi šampiona: Zamalo da "pukne petarda" na jezeru Komo!

Epska bruka Mančester junajteda u Ligi šampiona: Zamalo da "pukne petarda" na jezeru Komo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Komo je razbio Mančester junajted sa 4:1 (1:0) i tako prilično obrukao tim Majkla Kerika u Ligi šampiona.

Komo Izvor: Tiziano Ballabio / LaPresse / Profimedia

Nakon početnih 4:0 protiv nejakog Sabaha Mančester junajted je ponovo slomio zube u Ligi šampiona. Poslije poraza od Atletika iz Madrida (2:0), sada su tek u posljednjim momentima meča dali gol Komu, a meč u Italiji se završio porazom "crvenih đavola" 4:1.

Sve je počelo kada je Niko Paz pogodio na samom startu, u drugom minutu, poslije asistencije Da Kunje. Ostatak poluvremena je bio miran, a onda je upravo Paz asistirao Duvikasu za 2:0 u 49. minutu.

Već osam minuta kasnije bilo je 3:0 poslije novog gola Nika Paza, a Ramon je u 76. pogodio za 4:0. Mogao je i do petog gola tim Seska Fabregasa, ali je na kraju Džošua Zirkze u posljednjim minutima meča pogodio za 4:1.

Spektakl Lila i Galatasaraja

Galatasaraj je na gostovanju savladao Lil 4:2 (2:2) na meču na kome smo vidjeli apsolutno sve. Golove, poništene golove, autogolove...

Počelo je kada je Akgun u drugom minutu doveo Turke u vođstvo, da bi već u 7. Diaune pogodio za 1:1. Preokrenuo je Lil njegovim drugim golom u 39. da bi do poluvremena Batrakov izjednačio. Ozer je dao autogol u 52. minutu za 3:2, a konačnih 4:2 postavio je Viktor Osimen u 61. i utakmica je onda poprimila mirniji ton. Poslije tri kola Galatasaraj je upisao tri boda, dok je Lil i dalje na nuli.

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Tagovi

Liga šampiona fudbal Komo Mančester junajted

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